



В онлайн-кинотеатре Wink.ru появился новый раздел «Сторис» с контентом, который делает только первые шаги на российском рынке. Это вертикальные сериалы, созданные для быстрого просмотра – специально для тех, кто не выпускает смартфон из рук. Зритель успеет посмотреть пару эпизодов сериала за перегон в метро, пока ждет зеленого сигнала светофора или в очереди.

Вертикальные сериалы с короткими эпизодами (продолжительностью 1–3 минуты) оптимизированы для просмотра на мобильных устройствах. В сериале может быть от 60 до 100 и более эпизодов. Каждая серия – это мини-драма с динамичным монтажом, большим количеством событий и внезапных сюжетных поворотов.

Все управление контентом в разделе «Сторис» – через свайп, чтобы быстро «перелистнуть» серию или перейти к другому проекту. При этом есть и классический выбор серий по кнопкам меню. При входе в раздел сразу открывается плеер и первая серия одного из коротких сериалов. Таким образом пользователь мгновенно переходит в просмотр и вовлекается в сюжет.

В настоящее время в разделе «Сториc» онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представлены 44 сериала. Проекты, как правило, имеют броские названия: «Луна для оборотня», «Амнезия любви не помеха», «Беременна от отца моего бывшего», «Второй ребенок – второй шанс», «Мой тайный принц», «Замуж за босса мафии» и другие. В центре историй простые и понятные темы и сюжеты: любовь и предательство, измены и месть, богатство и честь. Эти вечные истории всегда интересны самой широкой аудитории, потому что могут иметь тысячи разных проявлений и разветвлений.

В апреле 2025 года НМГ объявила о тестовом запуске мобильного приложения «Сторис» в рамках стратегии развития короткого медиа-контента. Теперь его функционал и коллекция становятся также составной частью раздела в Wink.ru. Компании продолжат развивать направление вертикальных сериалов через совместную контентную и продуктовую экспертизу.

Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru:

– Мы внимательно следим за бумом коротких вертикальных сериалов в других странах. Они быстро набирают популярность и играют все более значимую бизнес-роль в креативной индустрии. В Китае даже появился специальный термин для коротких драм – «дуаньцзюй». Эти проекты помогают занять время, которое часто проходит впустую: в городском транспорте или в очередях. Между остановками или даже на эскалаторе можно успеть посмотреть пару эпизодов. В случае, если новый формат «зайдет» нашей аудитории, мы будем думать над созданием оригинальных сериалов, а также спин-оффами, приквелами и сиквелами сериалов линейки Wink Originals в вертикальных мини-вариантах. Мы надеемся, что микросериалы привлекут в онлайн-кинотеатр новую аудиторию, привыкшую к шорт-видео в социальных сетях. Новый формат объединяет преимущества сериалов и коротких видео от блогеров.

Пакет вертикальных сериалов для трансляции на платформе Wink предоставила компания «Медиа-Телеком». Благодаря экспертизе при отборе, профессиональной адаптации и продвижению таких проектов «Медиа-Телеком» открывает российскому зрителю доступ к лучшим международным образцам этого жанра и задает вектор для всей индустрии.

Константин Владимиров, коммерческий директор компании «Медиа-Телеком»:

– Подход к формированию контент-пакета был продуманным и многоступенчатым. Мы ориентировались на уже подтвержденный успех проектов на лидирующих платформах вертикальных сериалов, внимательно изучили предпочтения широкой аудитории онлайн-кинотеатра Wink.ru и использовали наши прочные международные связи в Китае. Команда экспертов «Медиа-Телеком» отсмотрела и проанализировала свыше 1 000 тайтлов. Итогом стала уникальная подборка мелодраматических историй, каждая из которых отражает современные мировые тренды и соответствует запросам отечественных зрителей.

В Китае, США и Европе популярные вертикальные драмы пользуются высоким спросом: отдельные сериалы имеют свыше 500 млн просмотров. В 2024 году объем рынка микродрам достиг почти 7 млрд долларов в Китае (с общей аудиторией свыше 550 млн человек) и превысил кинотеатральные сборы страны, а за ее пределами выручка от производства вертикального контента составила 1,2 млрд долларов – 60% от этой суммы пришлось на США. Ожидается, что в 2025 году эти показатели как минимум удвоятся.

