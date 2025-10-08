Как поведение превращается в данные: представлен инструмент для оценки финансовых рисков

Телеком 08.10.2025 12:29
0
08.10.2025 12:29
Компания Fuzzy Logic Labs*(входит в ГК «Ростелеком») представила на крупнейшей российской площадке финансовых технологий «Финополис» новый продукт –SFD Neuro, переводящий работу с фродом из набора локальных правил и ручных гипотез в управляемые процессы в дистанционных каналах. Инструмент в реальном времени демонстрирует, как анализируются поведенческие сигналы человека и формируется вероятностная оценка риска. Сочетание цифровой атрибуции и поведенческой аналитики позволяет SFD Neuro находить слабые сигналы и усиливать точность прогнозов. Благодаря этому финансовые организации могут ускорить дистанционную идентификацию, повысить качество скоринга заявок и транзакций, а также снизить издержки на ручные проверки без ущерба для клиентов.
Применение SFD Neuro в банках, микрофинансовых организациях, эквайринге и маркетплейсах позволяет ускорить принятие решений, снизить долю ручного ревью и ложноположительных срабатываний, стабилизировать SLA и сохранить конверсию добросовестных клиентов. Визуализация вычислений показывает, как система агрегирует слабые сигналы, оценивает их согласованность и выдает вероятностную оценку риска с объяснимыми причинами. Это делает аудит и дообучение моделей более прозрачным и удобным.
Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома»:
– Для финансовых организаций важно не только выявлять мошеннические операции, но и делать это масштабируемо и без вмешательства в привычные процессы клиента. Поведенческая аналитика в SFD Neuro обеспечивает именно такой баланс –точность без ущерба для сервиса. Причем новый продукт SFD Neuro не просто ловит ошибки, а помогает создать среду, где злоумышленнику труднее скрыться.
SFD Neuro превращает сложные модели в понятный инструмент оценки. Система работает не по жестким правилам, а благодаря комплексному проведению вероятностной оценки и сопоставления множества сигналов. Это значит, что антифрод перестает быть реакцией на прошлый опыт, а становится управляемым, воспроизводимым и масштабируемым процессом оценки доверия для любой новой ситуации.
Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs:
– SFD Neuro показывает, как сделать сложное простым. За лаконичной визуализацией –математика, которая работает с рисками и опирается на проверяемые данные, а не на догадки. Мы оцениваем согласованность множества слабых сигналов и показываем ход рассуждения. Для бизнеса это переход от ручных гипотез к управляемому, масштабируемому и прозрачному процессу оценки рисков.
*Fuzzy Logic Labs (анг.) Фази Лоджик Лабс
Фото: «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSy5r1tXq
