



За нарушение исключительных прав продавец наклеек с мультипликационным персонажем «Лунтик» заплатит штраф почти в 2,5 тысячи раз превышающий стоимость контрафактного товара. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Светлоярского районного суда Волгоградской области, иск о взыскании компенсации в размере 70 тысяч рублей заявило ООО «Студия анимационного кино «Мельница».

В материалах дела указано, что в торговой точке, расположенной в рабочем поселке Светлый Яр, был установлен и задокументирован при помощи видеокамеры факт продажи контрафактного экземпляра товара - набор наклеек «Лунтик». Факт реализации указанного товара подтверждается товарным чеком на сумму 15 рублей.

ООО «Студия анимационного кино «Мельница», как отмечается в материалах дела, является обладателем исключительного авторского права на персонажи анимационного сериала «Лунтик и его друзья». Никаких лицензионных соглашений на продажу авторского права с продавцов не заключалось.

Продавец товара просил суд снизить штраф до 10 тысяч рублей, ссылаясь на тяжелое материальное положение, а также просил учесть тот факт, что была продана всего одна наклейка, а не целый набор, поэтому и компенсация должна быть выплачена только за один товар.

С учетом приведенных доводов суд посчитал возможным снизить штраф до 35 тысяч рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



