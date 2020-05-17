Общество 17.05.2020 13:24
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17.05.2020 13:24
За нарушение исключительных прав продавец наклеек с мультипликационным персонажем «Лунтик» заплатит штраф почти в 2,5 тысячи раз превышающий стоимость контрафактного товара. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Светлоярского районного суда Волгоградской области, иск о взыскании компенсации в размере 70 тысяч рублей заявило ООО «Студия анимационного кино «Мельница».
В материалах дела указано, что в торговой точке, расположенной в рабочем поселке Светлый Яр, был установлен и задокументирован при помощи видеокамеры факт продажи контрафактного экземпляра товара - набор наклеек «Лунтик». Факт реализации указанного товара подтверждается товарным чеком на сумму 15 рублей.
ООО «Студия анимационного кино «Мельница», как отмечается в материалах дела, является обладателем исключительного авторского права на персонажи анимационного сериала «Лунтик и его друзья». Никаких лицензионных соглашений на продажу авторского права с продавцов не заключалось.
Продавец товара просил суд снизить штраф до 10 тысяч рублей, ссылаясь на тяжелое материальное положение, а также просил учесть тот факт, что была продана всего одна наклейка, а не целый набор, поэтому и компенсация должна быть выплачена только за один товар.
С учетом приведенных доводов суд посчитал возможным снизить штраф до 35 тысяч рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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