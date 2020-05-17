Общество 17.05.2020 12:28
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17.05.2020 12:28
Противоречивые данные поступили на данный момент по количеству летальных случаев от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в оперативном штабе РФ сегодня сообщили о 13 смертельных случаях в регионе, однако со странным пояснением динамики за прошедшие сутки +-2.
В управлении Роспотребнадзора по региону заявили, что в Волгоградской области всего зафиксировано 13 смертельных случаев, причем за минувшие сутки летальных исходов не было.
Напомним, накануне в федеральном штабе заявили о 14-ом умершем в регионе от коронавируса. В администрации Калачевского района сообщили, что в конце этой недели стало известно о смерти 80-летнего жителя района, который был госпитализирован в одну из клиник Волгограда, от коронавирусной инфекции.
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