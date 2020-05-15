



Пять случаев завозного коронавируса зафиксированы в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, заразившиеся прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Надыма и Башкорстана. Пятьдесят два человека подхватили инфекцию в результате контактов с носителями коронавируса. Еще 33 жителя региона обратились самостоятельно за медицинской помощью.

Среди заболевших – один грудничок, один ребенок возрастом до 6 лет, четыре ребенка – до 14 лет, три подростка – до 17 лет. Больше всего среди заразившихся жителей региона от 30 до 49 лет – 35 человек. Тринадцать человек – от 18 до 29 лет, еще 28 – от 50 до 64 лет. Болезнь настигла пятерых жителей области в возрасте старше 65 лет.

Напомним, за минувшие сутки в Волгоградской области зарегистрировано 90 новых случаев коронавируса. Всего в регионе заболели 1445 человек, тринадцать из них скончались.



