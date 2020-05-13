В Волгограде улица Электролесовская станет длиннее на 1,5 км к ноябрю

Общество 13.05.2020 11:48
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13.05.2020 11:48
К 1 ноября будет готов почти 1,5-километровый участок новой четырехполосной автодороги, которая является продолжением улицы Электролесовской в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, сегодня губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Виталий Лихачев убедились, что работы по строительству новой трассы идут с опережением графика: уже сформировано основание дорожного полотна с использованием прослойки из геомембранного нетканого материала.
Поясняется, что к 1 ноября будет готов участок дороги до примыкания к проезду у ТРК "Акварель". Построенная с нуля дорога к этой дате, как сообщается, уже будет с тротуарами, ливневой канализацией и освещением. Затем стартует работа второго этапа - строительство дороги до улицы Кирова. Общая протяженность новой магистрали составит 3,8 километра.
Андрей Бочаров напомнил, что новая дорога позволит продлить Первую Продольную магистраль и организовать полномасштабный дублер Второй Продольной на протяжении шести районов Волгограда (от Тракторозаводского до Кировского). Корректировка проектной документации по второму участку завершится к концу этого года, чтобы в 2021-2022 годах выполнить весь объем строительства.
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