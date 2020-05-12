Расследования 12.05.2020 12:22
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12.05.2020 12:22
В сквере им. 8-го Марта в Волгограде, где в 1942 году фашисты расстреляли более 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев, в скором времени появится новый объект - памятный знак в виде кольца из красного гранита диаметром около 5 метров. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы.
В середине кольца будет размещена "Звезда Давида", выполненная из полированной бронзы. Промежутки внутри "Звезды Давида" и внутренней гранью гранитного кольца будут заполнены камнями округлой формы светлых тонов (крупная галька), символизирующие вечную память о светлых невинно-загубленных душах. По внешнему краю гранитного кольца будет нанесена надпись на русском языке и иврите, выбитая в граните: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942- 1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев-мирных граждан жителей города Сталинграда".
Вопрос об установке памятного знака в сквере им. 8 марта, который планируют благоустроить, активно обсуждался в начале февраля текущего года на совещании с главой Волгограда. Теперь стало известно, как будет выглядеть памятный знак.
Сейчас о кровавых событиях тех дней напоминает закладной камень, который был установлен 13 лет назад.
Напомним, что по соседству с закладным камнем есть и братская могила красноармейцев с гранитным памятником. Зимой сообщалось, что специалистам предстоит найти пространственное решение для этих двух мемориалов. Согласно экспертному заключению, это решение найдено. В документе отмечается, что архитектурно-планировочное и художественное решение памятного знака принято с учётом расположения в границах территории объекта культурного наследия федерального значения "Братская могила, в которой похоронены воины 57-й и 64-й армий, погибшие при обороне Сталинграда".
Справка. По данным музея-панорамы "Сталинградская битва", напротив сквера имени 8-го Марта располагалась немецкая комендатура. В садике гитлеровцы расстреливали мирных жителей. По многочисленным воспоминаниям и актам комиссии по расследованию злодеяний фашистских захватчиков на территории Сталинградской области, в садике располагалось две ямы. Одна из них стала братской могилой евреев. О второй были захоронены другие мирные жители, расстрелянные фашистами. После окончания боев во вторую могилу были также захоронены солдаты и офицеры 57-й и 64-й армий. Именно они в районе сквера вели бои по ликвидации окружения вражеской группировки. Затем сюда же были перенесены останки из других воинских захоронений Центрального и Дзержинского районов города. Таким образом, число останков, захороненных в сквере, возросло до 2,5 тысячи.
В 1943 году на могиле с останками солдат был построен временный деревянный памятник, который в 1947 году был заменен кирпичным обелиском. В 1959 году по проекту архитектора Б.Г. Гольдмана установлен ныне существующий памятник.
Отметим, что памятный знак будет установлен в 75 метрах от братской могилы красноармейцев.
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