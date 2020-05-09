Четырех человек увезли в больницу с перекрестка в Волжском





Четыре человека пострадали в результате столкновения двух легковушек на перекрестке в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на пересечении улицы Паромной и улицы Раздольной.

По предварительной информации, 25-летний водитель «Киа Спектра» при повороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 27-летняя пассажирка автомобиля «Киа», водитель и 19-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» с различными травмами были доставлены в больницу.



