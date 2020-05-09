Рубаха-парень и герой: взлеты и падения легендарного генерала из Сталинграда





Человечный и трогательный, пронзительный и честный рассказ о легендарном герое войны Владимире Шевченко поведал ИА «Высота 102» его внук Андрей Гимбатов. Это не тот случай, когда фраза «я помню, я горжусь» - выцветшая надпись на заднем стекле машины. Эта история про поступки, семейные ценности, порыв души и бесконечную благодарность тому, кто был удостоен высших наград, народной любви и тому, кто в секунду все это потерял.

На судьбу Владимира Илларионовича выпало четыре войны: гражданская в Испании, за которую получил звезду Героя Советского союза, сражение на Ханкин-Голе в Монголии, советско-финская и Великая Отечественная. Подробнее о его военной карьере и воспоминаниях современников о нем «Высота 102» ранее уже писала.

Шевченко был летчиком от бога – о нем наперебой писали советские газеты. Только за полгода службы в Испании он совершил 156 боевых вылетов. «Это были полеты в ночное время, не распространенные в то время в Советской авиации. Полеты над морем ночью без навигационных приборов – ориентироваться приходилось только по звездам», - объясняет Гимбатов.

О биографии и заслугах генерал-майора красноречиво говорят его награды, которых не счесть. Это орден Ленина, четыре ордена Боевого Красного Знамени, медали за оборону Сталинграда, где он командовал первым смешанным авиакорпусом, за оборону Киева, Кавказа, за победу над Германией, за взятие Кенигсберга, знак участника революционной войны в Испании, два ордена Красной Звезды, орден Кутузова II степени, орден Суворова II степени. Еще один орден, достаточно редкий, - Боевого Красного Знамени Монгольской Народной республики, который летчику вручил лично главнокомандующий, маршал Монголии в 1939 году. Все награды героя его супруга сдала в музей-панораму «Сталинградская битва», где они экспонируются вместе с его личными вещами.





Парадный китель из шкафа

Фотография с приема советского посла в Улан-Баторе, в котором участвовал Шевченко, сейчас висит в кабинете его внука Андрея Гимбатова – первого заместителя председателя Волгоградской гордумы.





Идея собрать все награды деда на кителе, который десятки лет кочевал по домашним шкафам, завладела им давно. Руки долго не доходили, но мысль прочно засела в голове. Парадная форма, на удивление, сохранилась в первозданном виде. Химчистку намеренно Андрей делать не стал, как и пришивать слегка надорванную верхнюю пуговицу.

На выполнение намеченного плана ушло два года. Копии орденов и оригиналы некоторых медалей Гимбатов искал на сайтах интернет-аукционов. Везло далеко не всегда – бывало, продавцы присылали совсем не то, что нужно, или и вовсе пропадали с деньгами. Генеральский ремень, совершенно новый, тоже куплен в интернете.





«Два года я гонялся за монгольским орденом. Не мог найти и все тут. Других модификаций, более поздних, много, а этого нет. И как-то случайно, мне взгрустнулось, я зашел на очередной портал и увидел его хорошую копию. Даже не поверил сначала», - вспоминает о своей удаче Гимбатов.









Подарок Сталина

Заслуги и таланты Владимира Илларионовича до определенных событий ценил сам Сталин. Именно Шевченко верховный главнокомандующий и нарком обороны СССР Ворошилов в ходе личной встречи доверили крайне ответственное поручение. Во время Мюнхенского сговора в 1939 году генерал-майора во главе комиссии отправили в Чехословакию. Советским офицерам предстояло выяснить, как немцам удалось вдвое снизить скорость посадки своих истребителей.

«Каким-то невероятным образом они эти сведения добыли. По завершении успешной командировки дед получил большую денежную премию. А Сталин вручил ему автомобиль «Эмку», - рассказывает Андрей Гимбатов.

Владимир Илларионович был знаком со многими офицерами первой величины. Среди них – летчик Хользунов, памятник которому стоит на Центральной набережной Волгограда.





Шевченко дружил с начальником главной летной инспекции ВВС Анатолием Серовым, погибшим в 1939 году в авиакатастрофе вместе с легендарной летчицей Полиной Осипенко. На их похоронах на Красной площади Шевченко нес прах Серова вместе со Сталиным. С мавзолея речь о летчиках-героях, чьи останки захоронены в кремлевской стене, говорил именно Шевченко.





Удар судьбы

Боевые заслуги и высокий авторитет в верхних эшелонах власти не оградили генерала от страшного события - ареста и последующих пяти лет заключения. Шевченко задержали в 48-ом году в Германии, где он проживал и служил в послевоенное время.

«Его арест оказался в череде громких дел в отношении представителей генералитета, которые были относительно молоды, прошли всю войну, имели колоссальный боевой и управленческий опыт, - рассуждает внук генерала. - Видимо, в таком количестве умнейшие люди перестали быть нужны. Не исключаю, что сыграли роль и подковерные карьерные игры. Таких искалеченных судеб было много».





Сначала по надуманным обвинениям задержали родного брата Шевченко, его адьютанта. Потом и беременную жену, которая на два месяца оказалась в заключении. Брат Алексей впоследствии рассказывал, что на допросах у него пытались выудить компромат на Жукова и Дважды Героя Советского союза Баграмяна.

После смерти Сталина в 1953 году Шевченко освободили. Домой в свои 45 лет он вернулся стариком, морально подавленным и физически больным. Н аказание о н отбывал в Кемерово вместе с заядлыми уголовниками. Кстати, Шевченко оказался в тюрьме чуть ли не единственным заключенным, которого лишили наград, но не генеральского звания.





Жизнь после

Реабилитировали героя войны только в 1969 году. За себя он просить отказывался категорически. В итоге робкие попытки замолвить за него слово предпринимала супруга.

«Дед никогда для себя ни о чем никого не просил и говорил так: «Есть орденоносцы, а есть орденопросцы». Владимир Илларионович был не из последней категории», - рассказывает Гимбатов.

После освобождения генерал долгое время жил в своем родном хуторе Панфилово в Новоаннинском районе. Найти себя в этой новой жизни Владимиру Илларионовичу было сложно. В разное время прославленный советский офицер работал военруком в школе, в ДОСААФ, заведовал хлебопекарней и фермой.

«Моя тетя рассказывала, что они не видели отца. Он на протяжении 17 лет воевал. В 30 лет уже был генералом. После таких ударов судьбы трудно представить, где бы он нашел себе достойное применение», - говорит Гимбатов.

Шевченко был не только героическим летчиком, но и отцом шестерых детей – трех дочек и трех сыновей. В семье был лад и покой – со своей женой они душа в душу прожили 37 лет до самой его смерти. Владимира Илларионовича не стало в 72-ом году, за семь лет до рождения внука Андрея.

«Все мое детство было наполнено воспоминаниями о нем. Бабушка говорила, что он был – рубаха-парень. Постоянно делился какими-то вещами с многочисленным родственникам, чем-то всем помогал. Он ничего не копил, мог запросто снять с руки часы и кому-нибудь подарить», - вспоминает с улыбкой Андрей Гимбатов.





Связь поколений

Передавать в музей парадный китель с наградами внук не планирует. И вполне логично объясняет почему.

«Возможно, это странно звучит, но я как будто заряжаюсь от него энергией. Это не изотерический амулет, конечно. Но и не музейный экспонат. Я понимаю, чья это вещь, понимаю, чьи это награды – человека, кровь которого течет в моих жилах. Бывает, прихожу домой загруженный какими-то мыслями. Затем смотрю на этот иконостас и задаюсь вопросом: «А вот дед бы так поступил?». И после уже принимаю решение. Это, конечно, накладывает определенную ответственность», - рассуждает Гимбатов.

Впитавший с детства безмерное уважение к деду, Андрей передает воспоминания о нем уже своим детям, которых у него четверо. А теперь Гимбатов взялся еще и за переработку биографической книги о его жизни. Многочисленные запросы в архивы, чтение воспоминаний современников о Шевченко – любая информация на вес золота.

«Дед многое испытал, много чего не дополучил в жизни, - поясняет Гимбатов. – Может, сейчас он там сверху наблюдает и ему становится теплее на душе. Мне хочется в этом верить».