Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва»: С Днём Великой Победы!





Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва» поздравляет всех жителей региона с 75-й годовщиной Великой Победы:

«Уважаемые волгоградцы, поздравляем вас с Днём Великой Победы!

В 2020 году вся страна встречает этот праздник в непростых условиях. Но что бы ни происходило в мире, эта дата навеки запечатлена в судьбе России и каждого ее гражданина как день национального триумфа. Это праздник огромного нравственного значения и объединяющей силы.

Герои Великой Отечественной отстояли свободу и защитили мир от фашизма. Их жизнь – истинный пример доблести и патриотизма для потомков. Беззаветная любовь к Родине, смертельная опасность, нависшая над нею, братская дружба и непреодолимое желание видеть свою землю свободной сплотили их и сделали непобедимыми. Наше настоящее и будущее наших детей завоевано ценой их молодости, здоровья, а порой и жизни.

Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кого уже нет с нами. Они вечно будут жить в сердцах и делах нынешних и грядущих поколений. Мы обращаем слова самой глубокой благодарности и признательности ветеранам. Низкий вам поклон за героизм и мужество, проявленные в грозные военные годы! Здоровья, радости и благополучия! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным».

К 75-й годовщине Победы Музеем-заповедником были запланированы различные мероприятия и проекты. Как и многим другим, одному из крупнейших военно-исторических музеев страны пришлось адаптировать свою деятельность под текущую ситуацию и переносить события в онлайн-формат.

«Даже патриотическая акция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, без которой многие волгоградцы уже не представляют празднования 9 мая, пройдет в форме телетрансляции по федеральным каналам», - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.

https://stalingrad-battle.ru/ , официальном YouTube канале «Главный музей Волгограда» и страницах музея в социальных сетях: Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва» надеется, что временные ограничения не помешают любителям военной истории побывать, пусть даже и виртуально, на выставках и видеоэкскурсиях, подготовленных сотрудниками. Всю актуальную информацию можно найти на сайте, официальном YouTube каналеи страницах музея в социальных сетях:





Фото предоставил Музей-заповедник «Сталинградская битва»