Общество

Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва»: С Днём Великой Победы!

Общество 08.05.2020 20:18 Новости компаний
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08.05.2020 20:18 Новости компаний


Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва» поздравляет всех жителей региона с 75-й годовщиной Великой Победы:
«Уважаемые волгоградцы, поздравляем вас  с Днём Великой Победы!
 В 2020 году вся страна встречает этот праздник в непростых условиях. Но что бы ни происходило в мире, эта дата навеки запечатлена в судьбе России и каждого ее гражданина как день национального триумфа. Это праздник огромного нравственного значения и объединяющей силы. 
Герои Великой Отечественной отстояли свободу и защитили мир от фашизма. Их жизнь – истинный пример доблести и патриотизма для потомков. Беззаветная любовь к Родине, смертельная опасность, нависшая над нею, братская дружба и непреодолимое желание видеть свою землю свободной сплотили их и сделали непобедимыми. Наше настоящее и будущее наших детей завоевано ценой их молодости, здоровья, а порой и жизни. 
Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кого уже нет с нами. Они вечно будут жить в сердцах и делах нынешних и грядущих поколений. Мы обращаем слова самой глубокой благодарности и признательности ветеранам. Низкий вам поклон за героизм и мужество, проявленные в грозные военные годы! Здоровья, радости и благополучия! Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным».
К 75-й годовщине Победы Музеем-заповедником были запланированы различные мероприятия и проекты. Как и многим другим, одному из крупнейших военно-исторических музеев страны пришлось адаптировать свою деятельность под текущую ситуацию и переносить события в онлайн-формат. 
 
«Даже патриотическая акция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, без которой многие волгоградцы уже не представляют празднования 9 мая, пройдет в форме телетрансляции по федеральным каналам», - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.
 
Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва» надеется, что временные ограничения не помешают любителям военной истории побывать, пусть даже и виртуально, на выставках и видеоэкскурсиях, подготовленных сотрудниками. Всю актуальную информацию можно найти на сайте https://stalingrad-battle.ru/,  официальном YouTube канале «Главный музей Волгограда»  и страницах музея в социальных сетях:
Одноклассники https://ok.ru/stalingradbattle

Фото предоставил Музей-заповедник «Сталинградская битва»

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