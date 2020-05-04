В Волгограде жителей трущоб переселяют в новостройки





25 квартир в ЖК «Парк Арена» приняла у застройщика администрация Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, жилье предназначено для переселенцев из аварийного жилья.

В прошлом году муниципалитет заключил контракты на приобретение более 300 квартир в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Это жилые комплексы «Колизей», «Ново-Комарово», «Парк Арена» в Кировском и Советском районах Волгограда. Порядка 40 семей уже переселились в новое жилье. В ряде случаев квартиры, которые предоставляет муниципалитет, превосходят по площади аварийное жилье.

Тем собственникам, которые предпочли получить денежные компенсации за свою недвижимость, выплачено свыше 127 миллионов рублей за 107 жилых помещений. Оценку стоимости каждого объекта определяли независимые эксперты.

Региональная программа, созданная для выполнения федерального проекта в Волгоградской области, стартовала в 2019 году. Всего до 1 сентября 2025 года в Волгограде предстоит расселить более 250 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 9300 граждан.



