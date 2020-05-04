Общество

В Волгограде жителей трущоб переселяют в новостройки

Общество 04.05.2020 10:43
0
04.05.2020 10:43


25 квартир в ЖК «Парк Арена» приняла у застройщика администрация Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, жилье предназначено для переселенцев из аварийного жилья. 
В прошлом году муниципалитет заключил контракты на приобретение более 300 квартир в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Это жилые комплексы «Колизей», «Ново-Комарово», «Парк Арена» в Кировском и Советском районах Волгограда. Порядка 40 семей уже переселились в новое жилье. В ряде случаев квартиры, которые предоставляет муниципалитет, превосходят по площади аварийное жилье. 
Тем собственникам, которые предпочли получить денежные компенсации за свою недвижимость, выплачено свыше 127 миллионов рублей за 107 жилых помещений. Оценку стоимости каждого объекта определяли независимые эксперты.
Региональная программа, созданная для выполнения федерального проекта в Волгоградской области, стартовала в 2019 году. Всего до 1 сентября 2025 года в Волгограде предстоит расселить более 250 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 9300 граждан.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
04.05.2020 15:19
Общество 04.05.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 14:41
Общество 04.05.2020 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 14:32
Общество 04.05.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 14:14
Общество 04.05.2020 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 12:08
Общество 04.05.2020 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.05.2020 08:39
Общество 04.05.2020 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 22:21
Общество 03.05.2020 22:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 21:15
Общество 03.05.2020 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 20:49
Общество 03.05.2020 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 17:47
Общество 03.05.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 16:01
Общество 03.05.2020 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 15:31
Общество 03.05.2020 15:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.05.2020 13:53
Общество 03.05.2020 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 13:16
Общество 03.05.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.05.2020 08:33
Общество 03.05.2020 08:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:19
На юге Волгограда десятки жилых домов останутся без водыСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом водитель легковушки разбился насмерть в лобовом ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Среди новых больных коронавирусом в Волгоградской области – шестеро грудничковСмотреть фотографии
14:32
Против лжи: в Волгограде создали проект «Сохраним нашу Победу»Смотреть фотографии
14:14
«Плато не достигнуто»: в Волгоградской области эпидемии коронавируса нет концаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
46 в реанимации и 13 на ИВЛ: в Волгоградской области спасают пациентов с пневмониямиСмотреть фотографии
12:55
Волгоградский облздрав раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Николаевской ЦРБСмотреть фотографии
12:08
Зацветет и заиграет: в Волгограде обустраивают лагерь «Орленок»Смотреть фотографии
12:02
Ситуация все тревожнее: коронавирус накрывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:53
Волгоградскому бизнесу: пострадавшим от COVID-19 дадут субсидииСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде жителей трущоб переселяют в новостройкиСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области водителю иномарки грозит тюрьма за выдуманный угонСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде страшное ДТП с черным Mercedes попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
В Волгоградской области «Нива» влетела под КАМАЗ: водитель погибСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом легковушка сбила мопед с двумя подросткамиСмотреть фотографии
08:39
Банк России требует ликвидировать в Волгограде очередной кредитный кооперативСмотреть фотографии
22:21
В Волгоградской области протестировали на коронавирус каждого 75-го жителяСмотреть фотографии
21:15
Волгоградским студентам продлили удаленку на неопределенный срокСмотреть фотографии
20:49
Сквер у храма в центре Волгограда начал обретать дизайнерские очертанияСмотреть фотографии
17:47
Чиновникам Волгоградской области дали срок для устранения брака в домах для переселенцевСмотреть фотографии
17:01
Волгоградские онкологи на онлайн съезде рассказали об уникальной операцииСмотреть фотографии
16:01
Из Москвы и Дагестана: в Волгоградскую область прибывают больные коронавирусомСмотреть фотографии
15:31
«Котельниково - Земля Героев» готовится зажечь Свечи ПамятиСмотреть фотографии
15:15
Коронавирусу в Волгоградской области не сдаются три районаСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде артиллеристы дадут 30 залпов в честь Дня ПобедыСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области уже 12 умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
12:00
Оскорбил родных: под Волгоградом арестовали подозреваемого в убийствеСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде грузовик врезался в трамвайСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области число зараженных коронавирусом растетСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде столкнулись четыре авто: шесть человек госпитализированыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 