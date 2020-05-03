В Волгограде артиллеристы дадут 30 залпов в честь Дня Победы

Артиллерийские расчеты приступили к подготовке орудий для праздничного салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102». Салют из 30 залпов с интервалом в 30 секунд по сложившейся традиции прогремит с нижней террасы центральной набережной Волгограда. «Для организации салюта привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М», - уточнили в пресс-службе ЮВО.
Общество 03.05.2020 13:53
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03.05.2020 13:53
Артиллерийские расчеты приступили к подготовке орудий для праздничного салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102». Салют из 30 залпов с интервалом в 30 секунд по сложившейся традиции прогремит с нижней террасы центральной набережной Волгограда. «Для организации салюта привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М», - уточнили в пресс-службе ЮВО.
Артиллерийские расчеты приступили к подготовке орудий для праздничного салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102». Салют из 30 залпов с интервалом в 30 секунд по сложившейся традиции прогремит с нижней террасы центральной набережной Волгограда. «Для организации салюта привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки 2А30, 2А30М», - уточнили в пресс-службе ЮВО.
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