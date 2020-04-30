



Решение о закрытии детских садов в Волгоградской области, по мнению региональной власти, было взвешенным. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева рассказала, что при принятии этого решения учитывалась и жесткая позиция Роспотребнадзора. «Мы взвесили все риски и уже сейчас можем сказать, что ни одного случая заражения в детских садах не было. Как, например, в некоторых регионах, которые я не хочу упоминать», - пояснила Зина Мержоева. В то же время замгубернатора допустила, что после 11 мая власти региона могут вернуться к рассмотрению вопроса о возможном открытии дежурных групп в дошкольных учреждениях для детей, чьи родители вынуждены работать.

Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» обращаются читатели, которые просят решить вопрос с открытием дежурных групп в детских садах, как это сделали в некоторых регионах России. Особенно этот вопрос тревожит одиноких мам, которые не могут работать, потому что не с кем оставить детей.



