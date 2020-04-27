Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигу

Общество 27.04.2020 19:21
0
27.04.2020 19:21
Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекцией в России, может сыграть на руку волгоградскому «Ротору». Как сообщает Спорт-Экспресс, сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в организации считают нецелесообразным возобновление первенства ФНЛ и ПФЛ, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.
«В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным», — сказал Алаев в интервью изданию.
ИА «Высота 102» напоминает, что после 27 туров в ФНЛ лидирует «Ротор», набравший 56 очков. Следом идут «Химки» и «Чертаново» — по 54 очка. Ранее руководство «Ротора» заявляло, что целью волгоградского клуба является выход в элитный дивизион российского футбола.
Реклама
Оперштаб Волгоградской области выдал скудные подробности про новых заболевших27.04.2020 19:03
Общество 27.04.2020 19:03
В Советском районе Волгограда опрокинулся прицеп «КАМАЗа» с древесиной27.04.2020 16:04
Общество 27.04.2020 16:04
В Волгограде тренировочное поле «Зенита» укрепят имплантами27.04.2020 15:20
Общество 27.04.2020 15:20
Не только парки и велосипеды: в Волгоградской области готовятся к смягчению режима самоизоляции27.04.2020 15:14
Общество 27.04.2020 15:14
Волгоградским медикам выделят по 1 тысяче рублей матпомощи27.04.2020 14:48
Общество 27.04.2020 14:48
В Волгоградской области пока отказались от введения цифровых пропусков27.04.2020 13:10
Общество 27.04.2020 13:10
В Волгоградской области от коронавируса умер житель Дагестана27.04.2020 12:57
Общество 27.04.2020 12:57
В Волгоградской области 272 заболевших коронавирусом: восемь умерли27.04.2020 11:59
Общество 27.04.2020 11:59
Жителям Волгоградской области порекомендовали не расслабляться с долгами за ЖКХ27.04.2020 10:55
Общество 27.04.2020 10:55
К 9 мая Михайловку Волгоградской области украсили символы Победы27.04.2020 10:19
Общество 27.04.2020 10:19
В Волгограде отопительный сезон завершится в середине недели27.04.2020 09:46
Общество 27.04.2020 09:46
УФНС России по Волгоградской области объявило о свободных вакансиях26.04.2020 17:43
Общество 26.04.2020 17:43
Под Волгоградом селянин «подкинул» военным артиллерийский снаряд26.04.2020 14:52
Общество 26.04.2020 14:52
В Волгограде открывают еще один речной маршрут не для дачников26.04.2020 14:29
Общество 26.04.2020 14:29
«Шли на атом с «лепестками»: волгоградские чернобыльцы вспомнят своих ушедших товарищей дома26.04.2020 14:24
Общество 26.04.2020 14:24
Реклама