Пандемия может помочь волгоградскому «Ротору» попасть в премьер-лигу





Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекцией в России, может сыграть на руку волгоградскому «Ротору». Как сообщает Спорт-Экспресс, сегодня генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что в организации считают нецелесообразным возобновление первенства ФНЛ и ПФЛ, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.

«В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным», — сказал Алаев в интервью изданию.

ИА «Высота 102» напоминает, что после 27 туров в ФНЛ лидирует «Ротор», набравший 56 очков. Следом идут «Химки» и «Чертаново» — по 54 очка. Ранее руководство «Ротора» заявляло, что целью волгоградского клуба является выход в элитный дивизион российского футбола.



