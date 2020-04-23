Общество

Власти Волгоградской области обсуждают механизм введения цифровых пропусков

Общество 23.04.2020 13:06
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23.04.2020 13:06


Вопрос о введении в Волгоградской области в случае необходимости цифровых пропусков обсуждается на оперативном штабе региона. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня журналистам на брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.

«Такая информация на оперативном штабе обсуждается, но итогового решения пока нет», - уточнила замгубернатора. По ее словам, группа специалистов работает над тем, как сделать цифровые пропуска удобными как для граждан, так и для контролирующих служб. «С одной стороны гражданин должен его легко получить, с другой стороны – такой пропуск должны легко проконтролировать», - пояснила Писемская.  
Напомним, что накануне стало известно, что систему QR-кодов по примеру Москвы и Подмосковья планируют внедрить в 21 регионе России на время действия режима самоизоляции. Так, сообщается, что после Москвы, Подмосковья и Татарстана к федеральной платформе уже подключились Владимирская, Ярославская, Тульская, Костромская, Тамбовская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели к ним присоединятся еще 14 регионов Поволжья, Дальнего Востока, Сибири и Северного Кавказа. 
Для получения разового пропуска граждане могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Для этого нужно выбрать причину выхода из дома, указать на карте место назначение, привязать транспортное средство, на котором планируется передвижение, и получить пропуск с ограниченным временем действия.

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