Власти Волгоградской области обсуждают механизм введения цифровых пропусков

Общество 23.04.2020 13:06
0
23.04.2020 13:06
Вопрос о введении в Волгоградской области в случае необходимости цифровых пропусков обсуждается на оперативном штабе региона. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня журналистам на брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.
«Такая информация на оперативном штабе обсуждается, но итогового решения пока нет», - уточнила замгубернатора. По ее словам, группа специалистов работает над тем, как сделать цифровые пропуска удобными как для граждан, так и для контролирующих служб. «С одной стороны гражданин должен его легко получить, с другой стороны – такой пропуск должны легко проконтролировать», - пояснила Писемская.
Напомним, что накануне стало известно, что систему QR-кодов по примеру Москвы и Подмосковья планируют внедрить в 21 регионе России на время действия режима самоизоляции. Так, сообщается, что после Москвы, Подмосковья и Татарстана к федеральной платформе уже подключились Владимирская, Ярославская, Тульская, Костромская, Тамбовская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели к ним присоединятся еще 14 регионов Поволжья, Дальнего Востока, Сибири и Северного Кавказа.
Для получения разового пропуска граждане могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус». Для этого нужно выбрать причину выхода из дома, указать на карте место назначение, привязать транспортное средство, на котором планируется передвижение, и получить пропуск с ограниченным временем действия.
Реклама
Рука помощи УК: волгоградские коммунальщики поиздержались на дезинфекции подъездов23.04.2020 13:35
Общество 23.04.2020 13:35
Девочка из Волгограда оказалась в Санкт-Петербурге в период пандемии в ожидании сложной операции23.04.2020 12:00
Общество 23.04.2020 12:00
В Волгограде обновлением дорожной разметки займутся по ночам23.04.2020 10:35
Общество 23.04.2020 10:35
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области23.04.2020 09:34
Общество 23.04.2020 09:34
В Волгоградской области осталось всего несколько районов, где нет коронавируса23.04.2020 07:59
Общество 23.04.2020 07:59
В Волгоградской области разрешили скупать золото во время пандемии22.04.2020 19:17
Общество 22.04.2020 19:17
В Волгоградской области продолжают дорожать продукты из стратегического набора22.04.2020 18:17
Общество 22.04.2020 18:17
В Волгоградской области суды наказали свыше 100 нарушителей самоизоляции22.04.2020 17:09
Общество 22.04.2020 17:09
В Волгоградской области снова будут заморозки22.04.2020 16:32
Общество 22.04.2020 16:32
К согласованию кандидатуры нового прокурора в Волгоградской облдуме готовы22.04.2020 15:58
Общество 22.04.2020 15:58
Коронавирус захватывает новые районы Волгоградской области22.04.2020 15:14
Общество 22.04.2020 15:14
В Волгоградской области самая высокая убыль населения в ЮФО22.04.2020 15:13
Общество 22.04.2020 15:13
Губернатор Волгоградской области вышел на видеосвязь с федеральным центром22.04.2020 15:08
Общество 22.04.2020 15:08
Мэрия Волгограда обеспечила УК дезсредствами22.04.2020 12:43
Общество 22.04.2020 12:43
Дополнительные поезда из Волгограда вычеркнули из летнего расписания22.04.2020 11:23
Общество 22.04.2020 11:23
Реклама