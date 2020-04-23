Власти Волгоградской области обсуждают механизм введения цифровых пропусков





Вопрос о введении в Волгоградской области в случае необходимости цифровых пропусков обсуждается на оперативном штабе региона. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщила сегодня журналистам на брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.





«Такая информация на оперативном штабе обсуждается, но итогового решения пока нет», - уточнила замгубернатора. По ее словам, группа специалистов работает над тем, как сделать цифровые пропуска удобными как для граждан, так и для контролирующих служб. «С одной стороны гражданин должен его легко получить, с другой стороны – такой пропуск должны легко проконтролировать», - пояснила Писемская.