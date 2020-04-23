В Волгограде обновлением дорожной разметки займутся по ночам

Общество 23.04.2020 10:35
0
23.04.2020 10:35
В северных районах Волгограда готовят дороги для нанесения разметки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, всего в рамках весеннего сезона службам предстоит обновить свыше 250 тысяч квадратных метров линий. Асфальт предварительно маркируют и определяют границы осевых линий. В основном, бригады будут трудиться по ночам, чтобы не доставлять неудобств горожанам.
Улично-дорожную сеть заранее очистили от мусора и наносов, а также привели в порядок остановочные карманы и территории пешеходных переходов. В первую очередь разметку обновят на главных магистралях, основных связующих проездах и дорогах районного значения. Это все продольные магистрали, ул. им. Землячки, пр.Дорожников, ул. К. Симонова, Хорошева, 7-й Гвардейской, 39-й Гвардейской, Кирова, Глубокоовражная, Пархоменко, Дегтярева, Краснопресненская, Автомобилистов, пр. Столетова и другие.
В рамках национальных стандартов для средств организации дорожного движения в текущем этом году на регулируемых перекрестках появятся линии только белого цвета. Там, где нет светофоров, на «зебрах» по-прежнему будут применяться материалы желтого и белого цветов.
Около всех социальных учреждений в целях безопасности оборудуют разметку из стойкого к истиранию термопластика. Срок эксплуатации этого материала достигает одного года. Световозвращающая краска применяется на второстепенных дорогах, внутрирайонных проездах и других дорожных объектах.
Обновление разметки будет производиться исходя из погодных условий – технология предполагает нанесение только на сухую и чистую поверхность дороги при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5 градусов. Новая маркировка также появится на автодорогах, где сейчас ведется комплексное восстановление полотна. В текущем году на территории Волгограда ремонт проведут на 40 участках дорог.
Как пояснили в мэрии, обновление разметки по мере ее износа производится регулярно в течение летних и осенних месяцев в рамках гарантийного обслуживания за счет средств подрядной организации.
Реклама
Рука помощи УК: волгоградские коммунальщики поиздержались на дезинфекции подъездов23.04.2020 13:35
Общество 23.04.2020 13:35
Власти Волгоградской области обсуждают механизм введения цифровых пропусков23.04.2020 13:06
Общество 23.04.2020 13:06
Девочка из Волгограда оказалась в Санкт-Петербурге в период пандемии в ожидании сложной операции23.04.2020 12:00
Общество 23.04.2020 12:00
Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области23.04.2020 09:34
Общество 23.04.2020 09:34
В Волгоградской области осталось всего несколько районов, где нет коронавируса23.04.2020 07:59
Общество 23.04.2020 07:59
В Волгоградской области разрешили скупать золото во время пандемии22.04.2020 19:17
Общество 22.04.2020 19:17
В Волгоградской области продолжают дорожать продукты из стратегического набора22.04.2020 18:17
Общество 22.04.2020 18:17
В Волгоградской области суды наказали свыше 100 нарушителей самоизоляции22.04.2020 17:09
Общество 22.04.2020 17:09
В Волгоградской области снова будут заморозки22.04.2020 16:32
Общество 22.04.2020 16:32
К согласованию кандидатуры нового прокурора в Волгоградской облдуме готовы22.04.2020 15:58
Общество 22.04.2020 15:58
Коронавирус захватывает новые районы Волгоградской области22.04.2020 15:14
Общество 22.04.2020 15:14
В Волгоградской области самая высокая убыль населения в ЮФО22.04.2020 15:13
Общество 22.04.2020 15:13
Губернатор Волгоградской области вышел на видеосвязь с федеральным центром22.04.2020 15:08
Общество 22.04.2020 15:08
Мэрия Волгограда обеспечила УК дезсредствами22.04.2020 12:43
Общество 22.04.2020 12:43
Дополнительные поезда из Волгограда вычеркнули из летнего расписания22.04.2020 11:23
Общество 22.04.2020 11:23
Реклама