В Волгограде обновлением дорожной разметки займутся по ночам





В северных районах Волгограда готовят дороги для нанесения разметки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, всего в рамках весеннего сезона службам предстоит обновить свыше 250 тысяч квадратных метров линий. Асфальт предварительно маркируют и определяют границы осевых линий. В основном, бригады будут трудиться по ночам, чтобы не доставлять неудобств горожанам.

Улично-дорожную сеть заранее очистили от мусора и наносов, а также привели в порядок остановочные карманы и территории пешеходных переходов. В первую очередь разметку обновят на главных магистралях, основных связующих проездах и дорогах районного значения. Это все продольные магистрали, ул. им. Землячки, пр.Дорожников, ул. К. Симонова, Хорошева, 7-й Гвардейской, 39-й Гвардейской, Кирова, Глубокоовражная, Пархоменко, Дегтярева, Краснопресненская, Автомобилистов, пр. Столетова и другие.

В рамках национальных стандартов для средств организации дорожного движения в текущем этом году на регулируемых перекрестках появятся линии только белого цвета. Там, где нет светофоров, на «зебрах» по-прежнему будут применяться материалы желтого и белого цветов.

Около всех социальных учреждений в целях безопасности оборудуют разметку из стойкого к истиранию термопластика. Срок эксплуатации этого материала достигает одного года. Световозвращающая краска применяется на второстепенных дорогах, внутрирайонных проездах и других дорожных объектах.

Обновление разметки будет производиться исходя из погодных условий – технология предполагает нанесение только на сухую и чистую поверхность дороги при среднесуточной температуре воздуха не ниже +5 градусов. Новая маркировка также появится на автодорогах, где сейчас ведется комплексное восстановление полотна. В текущем году на территории Волгограда ремонт проведут на 40 участках дорог.

Как пояснили в мэрии, обновление разметки по мере ее износа производится регулярно в течение летних и осенних месяцев в рамках гарантийного обслуживания за счет средств подрядной организации.



