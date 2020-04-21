Общество

В Волгоградской области объявлен карантин в двух населенных пунктах из-за бешенства

Общество 21.04.2020 19:53
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21.04.2020 19:53


В Волгоградской области выявлены случаи бешенства у животных в двух населенных пунктах. Как сообщает ИА «Высота 102», перечень профилактических мероприятий определен в постановлении, подписанным и.о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным. 
Так, случай заболевания бешенством зафиксирован у домашнего животного в хуторе Буерак-Поповский Серафимовичского района. Также вспышка зафиксирована в жилом массиве в Урюпинске. Карантин объявлен на территории, в которую вошли около 40 частных домов по улицам  Мичурина и Тимирязева. 
На время карантина, который продлится два месяца, в этих населенных пунктах запрещена продажа и выгул домашних животных. Специалисты займутся проведением профилактических мероприятий с целью недопущения заражения бешенством среди местных жителей. 

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