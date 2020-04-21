Дороги Волгограда дезинфицируют с «Белизной»





Ежедневную дезинфекцию с применением хлорсодержащих препаратов проводят на дорогах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, для проведения работ используется концентрат «Белизны», которая часто используется в промышленности, медицине, в том числе для обеззараживания воды в бассейнах. Обработку проводят как на магистралях и главных дорогах, так и на второстепенных улицах.

Перед применением препаратов сотрудники муниципального предприятия прошли обязательный инструктаж по работе с дезсредством, каждый из них обеспечен средствами защиты.

Одновременно муниципальные дорожные предприятия моют остановочные павильоны с помощью специального оборудования. Так, в течение дневной смены службы обрабатывают порядка 15-20 остановочных павильонов в разных районах города. Данная работа проводится ежедневно в усиленном режиме.

Подобные меры профилактики также применяются и в отношении пассажирского транспорта. В течение дня весь подвижной состав несколько раз проходит дезинфекцию. По окончанию каждого рейса на конечных остановках специальным раствором обрабатывают поручни, терминалы, пассажирские сиденья, входные двери и стекла. Транспортное предприятие «ВПАТП-7» также организовало еженедельную санитарную обработку производственных площадок и ремонтных зон в своих парках, расположенных на территории Красноармейского и Тракторозаводского районов.



