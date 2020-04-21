Расследования 21.04.2020 11:47
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21.04.2020 11:47
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Волгограда, поднявшего руку на инспектора по делам несовершеннолетних. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в следственном отделе СУ СКР по Красноармейскому району города Волгограда, мужчина обвиняется по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По материалам дела, 29-летняя инспектор по делам несовершеннолетних пришла домой к подростку, чтобы опросить его о драке с участием его сверстников, свидетелем которой он мог быть. Дверь открыл отец подростка. Женщину-инспектора в квартиру он не пустил, ударив ее несколько раз по лицу. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на проспекте Героев Сталинграда.
Известно, что пострадавшая недавно устроилась инспектором по делам несовершеннолетних и проводила свое первое расследование.
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