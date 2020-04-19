Общество

«Лексус» волгоградки обсыпало камнями на полмиллиона рублей

Общество 19.04.2020 20:15
0
19.04.2020 20:15


Почти полмиллиона рублей владелице элитной иномарки должна выплатить управляющая компания в Волгограде за ремонт поврежденного авто. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда, иск на ООО «УК «Уютный город» подала владелица автомобиля марки «Lexus NX 200». Женщина припарковала свое авто у подъезда, а когда через некоторое время подошла к машине, то обнаружила россыпь камней по всему кузову, что повредило его. 
Представитель ООО «УК «Уютный город» просила отказать в удовлетворении исковых требований в связи с их недоказанностью.
Однако в суде было установлено, что камни на автомобиль упали с крыши и фасада многоквартирного дома, что подтверждается материалами проверки. 
Поскольку УК доказательств надлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию общедомового имущества в надлежащем состоянии, предотвращению падения камней с крыши и фасада здания не представила, иск был удовлетворен. 
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
19.04.2020 16:36
Общество 19.04.2020 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 15:10
Общество 19.04.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 13:31
Общество 19.04.2020 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 11:37
Общество 19.04.2020 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 11:28
Общество 19.04.2020 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
19.04.2020 09:57
Общество 19.04.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 22:26
Общество 18.04.2020 22:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 20:22
Общество 18.04.2020 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 18:39
Общество 18.04.2020 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 15:34
Общество 18.04.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 13:51
Общество 18.04.2020 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 13:01
Общество 18.04.2020 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 12:57
Общество 18.04.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2020 11:16
Общество 18.04.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2020 22:08
Общество 17.04.2020 22:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:15
«Лексус» волгоградки обсыпало камнями на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
18:27
Волгоградские налогоплательщики заполнят декларации позжеСмотреть фотографии
16:50
Губернатор встретил Пасху без маски с главой ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
«Сначало воду подчини»: в Волгограде жители тоже хотят от УК понимания ситуацииСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области сразу шесть больных коронавирусом выявили в Палласовском районеСмотреть фотографии
15:10
В ЮФО количество больных COVID-2019 перевалило за тысячуСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде военные продезинфицируют несколько заводовСмотреть фотографии
13:31
В больницах Волгоградской области – почти 400 человек с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области уже 93 зараженных коронавирусомСмотреть фотографии
12:06
Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой и показал праздничный столСмотреть фотографии
11:37
Суд оштрафовал торговца саженцами из Крыма за тайный приезд в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:28
Митрополит Волгоградский и Камышинский пожелал верующим радости Пасхального утраСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области шесть девушек пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:17
В Волгоградской области хозяин сгорел вместе с домомСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде цены на лук бьют рекордыСмотреть фотографии
22:26
Волгоградские храмы закрыли от прихожан на ПасхуСмотреть фотографии
20:38
Дамам Волгоградской облдумы финансовый кризис нипочёмСмотреть фотографии
20:22
В Волгоградской области опубликовали перечень разрешенных услуг салонов красотыСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде УК не хватает денег себе на зарплату из-за «коронавирусных» долгов жителейСмотреть фотографии
18:57
Все,что нажито: депутаты Волгоградской облдумы тряхнули кошелькамиСмотреть фотографии
18:39
Волгоградская область получила федеральный транш на противочумные костюмы для врачейСмотреть фотографии
16:42
Правительство РФ признало магазины одежды и музеи пострадавшими отраслями экономикиСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде военные дают отбой подготовке техники к параду 9 маяСмотреть фотографии
13:51
Среди новых больных жителей Волгоградской области – 8-летняя девочка и молодые мужчиныСмотреть фотографии
13:01
Федеральный центр официально признал смерть от коронавируса жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде наказали продавца за торговлю цветамиСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области выявлено 79 случаев COVID-19Смотреть фотографии
11:16
В Волгограде определили дополнительные улицы для ремонтаСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области водитель и фельдшер скорой попали в больницу после ДТПСмотреть фотографии
08:54
Застрявший на Фиджи депутат Волгоградской облдумы отчитался об ошеломительных доходахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 