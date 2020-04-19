«Лексус» волгоградки обсыпало камнями на полмиллиона рублей





Почти полмиллиона рублей владелице элитной иномарки должна выплатить управляющая компания в Волгограде за ремонт поврежденного авто. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда, иск на ООО «УК «Уютный город» подала владелица автомобиля марки «Lexus NX 200». Женщина припарковала свое авто у подъезда, а когда через некоторое время подошла к машине, то обнаружила россыпь камней по всему кузову, что повредило его.

Представитель ООО «УК «Уютный город» просила отказать в удовлетворении исковых требований в связи с их недоказанностью.

Однако в суде было установлено, что камни на автомобиль упали с крыши и фасада многоквартирного дома, что подтверждается материалами проверки.

Поскольку УК доказательств надлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию общедомового имущества в надлежащем состоянии, предотвращению падения камней с крыши и фасада здания не представила, иск был удовлетворен.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



