Митрополит Волгоградский и Камышинский пожелал верующим радости Пасхального утра

Общество 19.04.2020 11:28
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19.04.2020 11:28
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сегодня обратился к верующим, которые из-за ситуации с распространением коронавируса не могут посетить храмы. Их пришлось закрыть по предписанию главного санитарного врача региона. Как сообщает ИА «Высота 120», митрополит призвал всех пастырей Волгоградской епархии молиться за тех, кто не сможет прийти на Пасху, чтобы Господь даровал им сугубую радость Пасхального утра.
«И сам глубоко переживаю и молюсь за них и за всех жителей нашего региона. Чтобы вы, находясь на самоизоляции, не унывали и пребывали в бодрости! За ваше послушание и смирение будет награда на Небесах и здесь на земле. В терпении вашем стяжите души ваши», - сказал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
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