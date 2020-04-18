Волгоградские храмы закрыли от прихожан на Пасху

Общество 18.04.2020 22:26
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18.04.2020 22:26
По предписанию главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой Пасхальные службы в регионе пройдут в храмах за закрытыми дверями. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня многие православные приходы в Волгограде вывесили на своих страничках в социальных сетях обращения к прихожанам, где сообщают, что сегодня и в последующие дни службы на Пасху будут закрытыми.
Как стало известно информагентству, до последнего священнослужители надеялись, что официальные власти дадут в Волгоградской области отпраздновать Воскресение Христа с паствой. В храмах нанесли разметку для социальной дистанции, подготовили в достаточных количествах антисептики и дезинфицирующие средства. Днем в храмах освящали куличи с соблюдением социальной дистанции. Однако во второй половине дня стало известно, что штрафов за посещение церквей на Пасху не миновать ни священнослужителям, ни прихожанам.
«Очень важно, что священнослужители продолжат совершение Божественной Евхаристии в те дни, когда она предписана богослужебным Уставом. Перед Престолом Божиим не угаснет ходатайственная молитва ко Господу за весь мир, так нуждающийся в очищении, прощении и исцелении», - сказал в своем обращении накануне Пасхи митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Напомним, предписание о запрете с 16 по 30 апреля на проведение массовых культовых мероприятий и посещение церквей глава управления Роспотребнадзора по Волгоградской области подписала 16 апреля. За игнорирование установленных требований, как отмечено в документе, предусмотрена административная ответственность.
Отметим, что не во всех регионах России стали закрывать от людей храмы на Пасху. В таких субъектах РФ службы проходят с соблюдением всех мер безопасности и на открытом воздухе, где это возможно.
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