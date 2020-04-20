Общество

В Волгоградской области назвали район с самыми состоятельными врачами

Общество 20.04.2020 08:41
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20.04.2020 08:41


По итогам прошлого года среди бюджетников первое место по уровню зарплаты в Волгоградской области заняли преподаватели вузов. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Росстат. Средняя зарплата этой категории работников составила 57 тысяч 545 рублей. Немного отстают от них врачи со средней зарплатой в 57 тысяч 3 рубля. А вот в Камышинском районе Волгоградской области, утверждают статистики, врачи получают в среднем гораздо больше – 90 тысяч рублей. 
На третьем месте по уровню оплаты труда в регионе расположились научные сотрудники – 53 тысячи 63 рубля. Остальные бюджетники зарабатывают гораздо меньше. Например, средняя зарплата воспитателей в регионе – 26 тысяч 718 рублей, учителей – 28 тысяч 576 рублей, воспитателей – 28 тысяч 851 рубль.
Средний медперсонал зарабатывает 28 тысяч 670 рублей, младший медперсонал  меньше – 27 тысяч 977 рубля. Примерно столько же получают соцработники – 27 тысяч 733 рубля, а вот у работников культуры средняя зарплата побольше – 29 тысяч 285 рублей.

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