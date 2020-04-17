



В Волгоградской области хозяйку магазина канцелярских товаров оштрафовали на крупную сумму за то, что продавец торговой точки продала пачку бумаги за 310 рублей. Тем самым, установил Урюпинский городской суд, женщина нарушила постановление губернатора, по которому в условиях введения режима повышенной готовности запрещалась работа непродовольственных магазинов. Как стало известно ИА "Высота 102" из материалов дела, факт продажи пачки бумаги был зафиксирован 5 апреля – напомним, именно до этого периода изначально планировалось закрыть многие организации и предприятия. Затем этот срок был продлен до 30 апреля.

В суде предпринимательница не согласилась с обстоятельствами, изложенными в протоколе. В частности, она пыталась доказать, что магазин канцтоваров не работал, а пачку бумаги была продана только из жалости к покупателю.

Но Урюпинский городской суд признал женщину виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. В настоящее время постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Суды в Волгоградской области в настоящее время закрылись для рассмотрения текущих дел. Исключение сделано лишь для граждан, в отношении которых межведомственными группами сейчас активно составляются протоколы за нарушение режима самоизоляции.



