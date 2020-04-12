Волгоградский «Ротор» расторг договор на поставку дорогого автомобиля

Общество 12.04.2020 22:44
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12.04.2020 22:44
ГАУ «Спортивный клуб «Ротор» расторгло договор на поставку нового автомобиля. Соответствующая информация, сообщает ИА «Высота 102», появилась на сайте госзаказов. В документах не сообщается, по чьей инициативе и по какой причине расторгнут договор.
Напомним, волгоградский клуб «Ротор» пытался дважды приобрести новый автомобиль. И дважды заказчика уличали в нарушении закона о конкуренции, в частности, в намерении купить авто определенной марки. В конечном итоге закупка состоялась и договор был заключен с ООО «Стела», которое обязалось поставить машину за 1 миллион 930 тысяч рублей.
Ранее ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» отменило закупку 10 автомобилей почти за 20 миллионов рублей. Причины отмены закупки также неизвестны.
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