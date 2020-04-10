Волгоградцам позволили работать в закрытых офисах





Власти Волгоградской области внесли изменения в правила передвижения на территории региона. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление опубликовано на сайте областной администрации. Теперь жителям разрешено ездить на работу не только на те предприятия, чья деятельность не была приостановлена, но и во временно закрытые организации. Правда, при одном условии – если посещение офиса необходимо для оформления трудовых отношений, выплаты зарплаты и начисления налогов, обеспечения сохранности имущества, устранения аварийных ситуаций. То есть охранники и бухгалтеры могут на законных основаниях работать в закрытых офисах.

Напомним, ранее в перечень причин, по которым жителям региона разрешается выходить или выезжать из дома, входило обращение за экстренной медпомощью, вынос мусора, прогулка с домашними животными, поездки на работу, если организации продолжили функционировать, на дачу, а также осуществление транспортной деятельности и оказание услуг доставки.



