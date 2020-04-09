







Техническое сопровождение ситуационного центра губернатора может обойтись бюджету Волгоградской области в 48,4 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий аукцион с такой ценой объявлен на сайте госзакупок. Исполнитель государственного контракта до конца 2020 года обязан выполнить комплекс технических работ по восстановлению и поддержанию работоспособности автоматизированной системы.

Ситуационный центр появился в администрации региона в 2018 году. Под эти цели был переоборудован один из кабинетов, в котором губернатор, в том числе, проводит видеоселекторные совещания. Пользователи автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам.

На обустройство ситуационного центра было направлено около 40 млн рублей. Его обслуживание требует ежегодно вложение еще порядка 50 млн.

Фото: сайт администрации Волгоградской области.