Общество 09.04.2020 09:35
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09.04.2020 09:35
Техническое сопровождение ситуационного центра губернатора может обойтись бюджету Волгоградской области в 48,4 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий аукцион с такой ценой объявлен на сайте госзакупок. Исполнитель государственного контракта до конца 2020 года обязан выполнить комплекс технических работ по восстановлению и поддержанию работоспособности автоматизированной системы.
Ситуационный центр появился в администрации региона в 2018 году. Под эти цели был переоборудован один из кабинетов, в котором губернатор, в том числе, проводит видеоселекторные совещания. Пользователи автоматизированной системы – губернатор, его заместители и руководители ведомств – имеют доступ к справочной, аналитической информации по курируемым сферам.
На обустройство ситуационного центра было направлено около 40 млн рублей. Его обслуживание требует ежегодно вложение еще порядка 50 млн.
Фото: сайт администрации Волгоградской области.
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