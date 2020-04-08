Телеком 08.04.2020 19:48
0
08.04.2020 19:48
10 апреля в 19:00 по московскому времени в видеосервисе Wink на телеканале «Все ТВ» начнется онлайн-концерт Полины Гагариной, на котором певица представит свою новую песню «Небо в глазах». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании «Ростелекома».
Концерт пройдет в необычном формате: во время шоу Полина Гагарина исполнит песни из дома, а музыканты будут аккомпанировать онлайн также в условиях самоизоляции. Такой необыкновенный домашний концерт зрители Wink увидят в прямом эфире с живым стереозвуком.
Главным сюрпризом концерта станет премьера сингла «Небо в глазах» — это пронзительная история о любви и надежде, которая никого не оставит равнодушным.
«Эта песня очень личная, она отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, и всех, кто влюблен сейчас, — признается Полина Гагарина. — Песня полна надежды и веры! Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо, и необходима, как вода и воздух».
На концерте прозвучат и известные полюбившиеся хиты певицы, такие как «Колыбельная», «Кукушка», «Обезоружена», «Смотри» и другие. В прямом эфире Полина Гагарина также ответит на вопросы зрителей. Задать их можно в официальном аккаунте «Ростелекома» в Instagram в комментариях к посту с анонсом концерта певицы. Лучшие вопросы прозвучат во время прямой трансляции, а их авторы получат подарки.
Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).
Реклама
МТС увеличила продолжительность непрерывного голосового вызова в мобильных сетях до 180 минут08.04.2020 12:59
Телеком 08.04.2020 12:59
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»07.04.2020 13:56
Телеком 07.04.2020 13:56
Для тех, кто дома: Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза07.04.2020 11:54
Телеком 07.04.2020 11:54
В Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»02.04.2020 13:21
Телеком 02.04.2020 13:21
Хард-рок в стиле digital: видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»01.04.2020 18:00
Телеком 01.04.2020 18:00
МТС объединила популярные цифровые сервисы для оставшихся дома волгоградцев01.04.2020 10:42
Телеком 01.04.2020 10:42
Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома01.04.2020 10:08
Телеком 01.04.2020 10:08
Сети «Ростелекома» на Юге успешно справляются с нагрузкой27.03.2020 17:13
Телеком 27.03.2020 17:13
Президент МТС призвал пользователей к ответственному потреблению интернет-трафика27.03.2020 14:22
Телеком 27.03.2020 14:22
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета26.03.2020 14:01
Телеком 26.03.2020 14:01
МТС бесплатно поможет в дистанционной подготовке к ЕГЭ26.03.2020 12:16
Телеком 26.03.2020 12:16
Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф25.03.2020 09:44
Телеком 25.03.2020 09:44
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг24.03.2020 15:08
Телеком 24.03.2020 15:08
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах24.03.2020 11:07
Телеком 24.03.2020 11:07
МТС выделила облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса24.03.2020 08:26
Телеком 24.03.2020 08:26
Реклама