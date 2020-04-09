«Согласен работать в условиях пандемии»: начальство берет с волгоградцев странные расписки





Волгоградцы, которые работают во время действия ограничительных мер, жалуются на то, что работодатели предлагают им подписывать приказы, где оговаривается ответственность самих сотрудников за работу в таких условиях. «Согласен работать в условиях пандемии», - так гласит строчка в приказе одной организации строительного комплекса из Волгоградской области, которая вошла в перечень предприятий, не остановивших свою деятельность (оригинал есть в редакции – ИА «Высота 102»). «Люди, конечно, подписывают. В противном случае можно остаться без работы. Не знаешь, что лучше – умереть от голода или коронавируса», - рассказывает одна из сотрудниц таких предприятий.

Напомним, в своем последнем выступлении президент России Владимир Путин дал губернаторам региона право самим определять количество нерабочих дней в зависимости от складывающейся на территории субъектов эпидемиологической обстановки. Губернаторы предложили уже главам муниципальных образований разрешать деятельность тех или иных организаций, с учетом их роли системообразующих предприятий. Руководители таких предприятий, как мы видим, перекладывают ответственность уже на самих сотрудников. Им и отвечать за свое здоровье и возможные риски работы в сложившейся ситуации.



