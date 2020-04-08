Многодетной матери в Волгоградской области отказали в соцподдержке

Общество 08.04.2020 13:26
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08.04.2020 13:26
Прокуратура помогла в Волжском женщине, воспитывающей троих сыновей, восстановить права на получение мер социальной поддержки. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 24-летняя женщина обратилась с жалобой в надзорное ведомство на действия соцзащиты.
Прокуроры установили, что заявительница является уроженкой Иркутской области, где до настоящего времени имеет постоянную регистрацию. В 2014 году она прибыла на территорию Волжского, вышла замуж и родила детей.
Реализуя свое право на получение ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка, многодетная мать в 2019 году обратилась в ГКУ "Центр социальной защиты населения по г.Волжскому" с соответствующим заявлением, но ей было отказано в назначении выплат из-за отсутствия постоянной регистрации на территории Волгоградской области.
Прокурором Волжского в суд было направлено исковое заявление об установлении юридического факта постоянного проживания заявительницы на территории региона, признании незаконным решения об отказе в выплатах и назначении мер социальной поддержки.
Волжский городской суд разделил мнение прокуратуры и удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. Отмечается, что в настоящее время судебное решение фактически исполнено, права многодетной матери восстановлены.
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