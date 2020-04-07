Чиновники объяснили причины провала первого дня дистанционного обучения школьников Волгоградской области











Подсистема «Сетевой город. Образование» не прошла испытание первым днем дистанционного обучения. Причины произошедшего постарались объяснить сегодня журналистам на брифинге представители администрации Волгоградской области. В частности, заместитель председателя комитета информационных технологий Алексей Кидалов рассказал, что власти готовились к реализации этого проекта загодя. В частности, устанавливалось защитное оборудование для предотвращения дос-атак, проводились вебинары с преподавательским составом для обучения различным программам. Однако накануне система испытала пиковые нагрузки, признался Алексей Кидалов. Это было связано с тем, что одномоментно в систему зашли преподаватели, ученики и их родители. В частности, было зафиксировано около 140 тысяч заходов. В результате система «зависла».

Для исправления ситуации было решено перейти на посменное обучение школьников, как и происходило во время их посещения образовательных учреждений. Также теперь преподаватели будут предварительно вносить в систему объемы информации, а также выдавать задания в электронные дневники на следующий и последующие дни. Родителям рекомендовано не контролировать выполнение заданий учениками во время учебного процесса. Также в администрации региона принято решение использовать дополнительные информационные мощности, не задействованные другими органами исполнительной власти, и серверы.

В результате, заверил Кидалов, количество посетителей в «Сетевом городе» значительно снизилось. В частности, во время проведения брифинга число заходов в систему составляло около 60 тысяч. В то же время замедление работы системы возможно, предупредил чиновник и попросил отнестись к этому с пониманием. В целом же, по словам Алексея Кидалова, «система отзывается, она работоспособна».

Между тем, родители учеников жалуются на то, что учителя восприняли дистанционную систему обучения как возможность «завалить» ребенка заданиями. Те родители, которые находятся дома на удаленке, вынуждены большую часть времени заниматься с ребенком, чтобы выполнить все мыслимые и немыслимые занятия. Те, кто работает, вообще не успевают проконтролировать, как ребенок справляется с дистанционными заданиями, и справляется ли вообще. Некоторые родители возмущены заданиями, которые раздают учителя. Например, учителя физкультуры обязывают учеников снимать видеозарядку родителей и школьников. А первоклассникам в одной школе дали задание нарисовать анатомический портрет человека.

Председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина заявила, что дистанционный образовательный процесс контролируется в первую очередь руководством школы, классными руководителями, методистами. И в случае возникновения каких-то проблем возникающие вопросы можно довести до директора или завучей. При этом она отметила, что дистанционная система обучения, которая внедрялась в регионе, предусматривалась в первую очередь для таких случаев, как работа школы в условиях карантина и для обучения детей, имеющих проблемы со здоровьем. Но в сложившейся реальности такая форма оказалась единственно возможной. Лариса Савина заверила, что школы могут обеспечить необходимой техникой школьников в случае отсутствия домашнего компьютера, а также, если в семье есть несколько учеников. Руководитель комитета также обратила внимание, что каждый педагог выбирает удобную для него модель общения с учениками, в том числе может организовать процесс с помощью мессенджеров, электронной почты, скайпа и т.д. Так она ответила на претензии некоторых родителей, что педагоги отказываются проводить видеоуроки.



