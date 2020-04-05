Житель Волгоградской области покурил на четверть миллиона рублей

Расследования 05.04.2020 16:33
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05.04.2020 16:33
Неосторожно выкуренная сигарета обошлась жителю рабочего поселка Октябрьский Волгоградской области в 254,5 тысячи рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Октябрьского районного суда, такую сумму курильщик должен выплатить администрации городского поселения р.п. Октябрьский в качестве возмещения убытков за уничтоженную огнем муниципальную собственность, а также заплатить госпошлину в местный бюджет.
По материалам дела, мужчина после смерти отца, который был нанимателем жилого дома по договору социального найма, проживал в его жилище с согласия главы поселения, но документально свои права не оформил. В момент пожара он жил в одноэтажном двухквартирном доме, который находится в собственности муниципалитета.
Фигурант дела не отрицал, что пожар, в результате которого пострадала часть жилого дома, произошел по его вине. На суде он пояснил, что курил у входа в дом, бросил окурок и ушел.
Согласно постановлению инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону, в результате пожара произошло обрушение кровли деревянной пристройки, а также обрушение стен до основания фундамента. Очаг возгорания находился при входе в жилой дом. Причиной пожара стало воспламенение горючих материалов в зоне очага возгорания от источника зажигания малой мощности (тлеющего окурка) в результате неосторожного обращения с огнем проживающего в доме гражданина.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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