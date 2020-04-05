Расследования

Житель Волгоградской области покурил на четверть миллиона рублей

Расследования 05.04.2020 16:33
0
05.04.2020 16:33


Неосторожно выкуренная сигарета обошлась жителю рабочего поселка Октябрьский Волгоградской области в 254,5 тысячи рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Октябрьского районного суда, такую сумму курильщик должен выплатить администрации городского поселения р.п. Октябрьский в качестве возмещения убытков за уничтоженную огнем муниципальную собственность, а также заплатить госпошлину в местный бюджет.
По материалам дела, мужчина после смерти отца, который был нанимателем жилого дома по договору социального найма, проживал в его жилище с согласия главы поселения, но документально свои права не оформил. В момент пожара он жил в одноэтажном двухквартирном доме, который находится в собственности муниципалитета. 
Фигурант дела не отрицал, что пожар, в результате которого пострадала часть жилого дома, произошел по его вине. На суде он пояснил, что курил у входа в дом, бросил окурок и ушел.
Согласно постановлению инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону, в результате пожара произошло обрушение кровли деревянной пристройки, а также обрушение стен до основания фундамента. Очаг возгорания находился при входе в жилой дом. Причиной пожара стало воспламенение горючих материалов в зоне очага возгорания от источника зажигания малой мощности (тлеющего окурка) в результате неосторожного обращения с огнем проживающего в доме гражданина.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Дистанционная подготовка к ЕГЭ

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
05.04.2020 12:07
Расследования 05.04.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2020 17:30
Расследования 02.04.2020 17:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2020 15:51
Расследования 02.04.2020 15:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2020 10:32
Расследования 02.04.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.04.2020 09:04
Расследования 02.04.2020 09:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2020 13:06
Расследования 01.04.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2020 09:56
Расследования 01.04.2020 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2020 16:10
Расследования 31.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2020 12:38
Расследования 31.03.2020 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2020 16:43
Расследования 30.03.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2020 12:35
Расследования 30.03.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2020 13:25
Расследования 26.03.2020 13:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.03.2020 11:00
Расследования 26.03.2020 11:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2020 18:03
Расследования 25.03.2020 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2020 15:14
Расследования 25.03.2020 15:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
Новым начальником полиции Волгограда могут назначить специалиста СБСмотреть фотографии
16:33
Житель Волгоградской области покурил на четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:26
Волгоградская область получит от правительства РФ 5 миллионов рублей на жилье для ветерановСмотреть фотографии
16:09
В Волгоградской области местные выборы попали под карантинСмотреть фотографии
14:43
Волгоградскую область защищают от коронавируса с самолетаСмотреть фотографии
14:27
Увеличилось количество госпитализированных жителей Волгоградской области с подозрением на COVID-2019Смотреть фотографии
14:27
В Волгограде цены на имбирь и лимоны бьют рекордыСмотреть фотографии
14:15
В Волжском после скандала сорвался контракт на строительство детского садаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде полицейские обнаружили работающий ледовый катокСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области водитель бросил раненого товарища после ДТПСмотреть фотографии
09:57
Оставшиеся без работы волжане могут заработать на еду своей кровьюСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области пьяный водитель угробил пассажиркуСмотреть фотографии
09:48
Аналитики подсчитали, сколько волгоградцев готовы стать банкротамиСмотреть фотографии
22:10
Администрация Волгоградской области отменила скандальную закупку десяти автомобилейСмотреть фотографии
19:56
Долги по зарплате за ремонт "Родины-матери" в Волгограде погасили после публикации ИА "Высота 102"Смотреть фотографии
18:45
Власти Волгоградской области расширили перечень товаров первой необходимостиСмотреть фотографии
16:26
В Волгоградской области ожидаются заморозки до -10Смотреть фотографии
15:09
Вывоз волгоградского депутата-миллионера с Фиджи откладываетсяСмотреть фотографии
14:05
Рванула на красный: в Волгограде пятилетний ребенок получил травму в ДТП с «Ладой Калиной»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Московская компания купила в Волгограде долю в ТЦ семьи беглого экс-депутатаСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области в перевернувшемся автомобиле погибли двое молодых мужчинСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде пассажир выпал из автобусаСмотреть фотографии
13:06
В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом осталось прежнимСмотреть фотографии
12:05
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апрелеСмотреть фотографии
10:26
Суд вынес первое решение по нарушению режима самоизоляции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
Для работающих волгоградцев открывают троллейбусный спецмаршрутСмотреть фотографии
09:56
Сокращается количество поездов "Волгоград-Москва"Смотреть фотографии
09:56
Волгоградка закопала убитого топором мужчину на берегу Ахтубы и сдаласьСмотреть фотографии
08:13
Для жителей Волгоградской области разработали новый порядок получения льготных лекарствСмотреть фотографии
20:02
Автомобиль перевернулся на скорости в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 