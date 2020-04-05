В Волгоградской области пьяный водитель угробил пассажирку

Происшествия 05.04.2020 09:48
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05.04.2020 09:48
В Волгоградской области 47-летняя женщина погибла в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария со смертельным исходом произошла накануне в Новоаннинском районе.
По предварительной информации, в 18.30 час. 37-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь по автодороге «г. Новоаннинский - х. Кирпичевский», не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения в виде ссадин, пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.
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