В Волгоградской области пьяный водитель угробил пассажирку





В Волгоградской области 47-летняя женщина погибла в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария со смертельным исходом произошла накануне в Новоаннинском районе.

По предварительной информации, в 18.30 час. 37-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь по автодороге «г. Новоаннинский - х. Кирпичевский», не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения в виде ссадин, пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.



