Общество

Умерших от пневмонии жителей Волгоградской области проверят на коронавирус

Общество 02.04.2020 10:01
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02.04.2020 10:01


В Волгоградской области предприняты дополнительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева издала распоряжение с указаниями, касающимися организации работы медучреждений, а также исследования на новую коронавирусную инфекцию. В частности, теперь в стационары будут госпитализировать только тех больных, чьим жизням угрожает опасность. Работу поликлиник перепрофилируют на прием больных с респираторными признаками и отбор материалов на коронавирус, а пациентам старше 65 лет помощь будут оказывать на дому. 
Также с 1 апреля в поликлиниках прекращаются профосмотры, вакцинация детского и взрослого населения, исключение сделано только для тех, кто устраивается на работу, а также призывников. 
Согласно распоряжению Ольги Зубаревой, у пациентов с диагнозом внебольничная пневмония и тяжелым течением болезни  будут брать анализы на COVID-2019. Такое исследование проведут и у тех, кто умер с таким диагнозом, а также с подозрением на него. Отдельно главный санитарный врач Волгоградской области обязала все медицинские учреждения и медперсонал соблюдать правила дезинфекции и использовать защитные средства. 
Между тем, главный санитарный врач России Анна Попова накануне своим распоряжением расширила круг лиц, у которых в обязательном порядке будут браться анализы на коронавирус. В частности, теперь такие исследования будут проходить не реже одного раза в неделю медработники, которые оказывают непосредственную медицинскую помощь пациентам с COVID-2019.

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