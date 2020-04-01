Пожилую пациентку с коронавирусом в Волгограде спасают кислородом





Медики рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА "Высота 102", коронавирус был выявлен у 52-летней жительницы Светлоярского района, которая недавно вернулась из Москвы, а также у троих членов семьи заболевшей школьницы из Волжского - в больницу попали 70-летняя женщина и двое детей, 10 и 14 лет.

Двое детей госпитализированы в областную детскую инфекционную больницу. У одного из них нет признаков заболевания, однако анализ показал наличие вируса - забор материала был произведен из-за контакта с заболевшим членом семьи. У второго подростка, который также посещал ОАЭ, были выявлены симптомы ОРВИ. Еще одна пациентка старшего возраста, которая также находилась под наблюдением из-за контакта с заболевшими родственниками, 26 марта с признаками ОРВИ из Волжского госпитализирована в инфекционную больницу №3 Волгограда, а 28 марта переведена в клиническую инфекционную больницу №1. В настоящее время женщина находится в боксе с подачей кислорода. Еще у одного члена их семьи, который также отдыхал в ОЭА, после обследования диагноз не подтвердился.



