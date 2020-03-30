Происшествия

Под Волгоградом полыхает пожар у дачного массива

Происшествия 30.03.2020 15:34
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30.03.2020 15:34


Огонь охватил территорию в районе ерика Верблюд в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, неподалеку расположен дачный массив. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в настоящее время угрозы постройкам и объектам инфраструктуры нет. Сигнал о возгораниии в Средне-Ахтубинском районе поступил на пульт дежурного в 15.00. Происходит горение очагов сухой растительности в труднодоступной местности. Тушение пожара осложняют сильные порывы ветра. Борьбу с огнем ведут пожарные ПСП 50 регионального ГУ МЧС. Локализация пожара зафиксирована в 16.00. Около 16.30 пожар полностью ликвидирован. Распространения огня на дачи не допущено.



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