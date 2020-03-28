



Роскомнадзор рекомендует ограничить контакты детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, к местам общественного пользования, которые не следует посещать во время действия ограничительных мер из-за коронавируса, относятся и детские площадки во дворах. «Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих», - говорится в рекомендациях. - Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др. А после возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос".

Напомним, сегодня в Волгоградской области введены новые ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Должны закрыться парки, парикмахерские, стоматологии, а также рестораны и другие заведения общепита.



