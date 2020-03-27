«Чистота – это безопасность»: Профессионалы из клининговой компании ЭКОПРО сделали Волгоград немного чище
Общество 27.03.2020 17:03 Новости компаний
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27.03.2020 17:03 Новости компаний
«Проснулся утром - прибери свою планету» - кто не знает эту известную фразу из сказочной повести Антуана де Сент Экзюпери. Сотрудники клининговой компании «ЭКОПРО» поступили точно так же: запустили серию экологических акций «Чистое пространство» и уже сегодня убрали первый сильно загрязненный участок Центрального района за Волгоградским областным судом.
Основатель компании Антон Родионов, спортсмен и сторонник здорового образа жизни, во время утренних пробежек давно заприметил эту неухоженную территорию и предложил команде «ЭКОПРО» проводить ежемесячные экологические акции и делать Волгоград чище.
Мусорные мешки, специальные щипцы для сбора мусора, перчатки, хорошее настроение – и десант сотрудников «ЭКОПРО» с профессиональным рвением вышел на операцию по зачистке территории от бутылок, пластика, бумажных отходов.
«Наш профессиональный долг – делать мир чище» - заявил Антон Родионов. «Мы занимаемся уборкой офисов, банков, торговых центров, медицинских учреждений и прилегающих территорий и знаем что такое чистота. И должны транслировать эту идею миру.Порядок и успех начинается с каждого из нас. Мы должны нести персональную ответственность за наш город, страну, планету в том числе.
Буквально за час команда«ЭКОПРО» собрала несколько десятков мешков мусора. Ребята заявляют, что не собираются останавливаться на этом и будут проводить подобные акции ежемесячно. В дальнейшем собирать заявки горожан на уборку загрязнённых мест города.
Чистота в наше время – это безопасность планеты.
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