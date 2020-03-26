В дом многодетной семьи под Волгоградом вернулось тепло

Общество 26.03.2020 20:43
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26.03.2020 20:43
Сегодня в Краснослободске дом, отключенный от голубого топлива, подключили к газу. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». В компании пояснили, что абоненту предоставлена рассрочка на погашение долга в размере около 12 тысяч рублей на шесть месяцев. Антонина Рябчикова, которая проживает в доме с тремя детьми, подтвердила факт подключения. «Ждем, когда дом прогреется. Звонили из администрации Краснослободска, узнавали, как разрешилась проблема. Приходили из соцслужбы, тоже интересовались нашими делами», - рассказала женщина.
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что 24 марта дом, где проживает семья, был отключен от газа в связи с задолженностью абонента. В компании пояснили, что семья задолжала с осени прошлого года за пользование ресурсом, а отключили подачу топлива в домовладение в соответствии с п.45 Правил поставки газа с предварительным письменным уведомлением абонента. Кроме того, в компании заявили, что «не обладали информацией о том, что в данном домовладении проживает семья, имеющая статус многодетной», так как дети были прописаны в другом месте. Антонина рассказывала, что не знала о предстоящем отключении. А ее дети и престарелая бабушка оказались в опасном положении. Женщина назвала причиной образования долга трудное материальное положение и утверждала, что часть долга оплатила в этом месяце.
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