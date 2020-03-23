Происшествия

В Волгоградской области пьяного водителя остановили стрельбой по колесам

Происшествия 23.03.2020 16:05
0
23.03.2020 16:05


Пьяного водителя "шестерки" остановили со стрельбой сотрудники полиции в Кумылженском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел ночью на автодороге "Жирновск-Вешенская".
Инспекторы ДПС совместно с участковыми уполномоченными полиции потребовали остановиться водителя, управлявшего автомашиной "ВАЗ-2106", для проверки документов. Однако последний законные требования сотрудников проигнорировал и на большой скорости стал удаляться, создавая опасность жизни и здоровью других участников движения. Полицейские начали преследование автомобиля нарушителя. Участковый, действуя в соответствии с законом "О полиции", произвел из табельного оружия предупредительные выстрелы и выстрелы по колесам автомашины. В результате машина была остановлена.
За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 52-летний ранее неоднократно судимый местный житель, лишенный права управления транспортным средством. Он привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
23.03.2020 15:40
Происшествия 23.03.2020 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 22:45
Происшествия 22.03.2020 22:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 15:48
Происшествия 22.03.2020 15:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 13:26
Происшествия 22.03.2020 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 12:42
Происшествия 22.03.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 12:31
Происшествия 22.03.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 12:07
Происшествия 22.03.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 11:21
Происшествия 22.03.2020 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.03.2020 10:28
Происшествия 22.03.2020 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2020 11:17
Происшествия 21.03.2020 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2020 10:37
Происшествия 21.03.2020 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.03.2020 09:51
Происшествия 21.03.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2020 15:19
Происшествия 20.03.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2020 12:52
Происшествия 20.03.2020 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.03.2020 09:37
Происшествия 20.03.2020 09:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:12
Житель Волжского разозлился на сравнение с дьяволом и убилСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде уклонистов от военной службы следователи призывают сдаться добровольноСмотреть фотографии
17:03
Полицейского на входе в УБЭП в Волгограде убил матерый рецидивистСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
В СУ СКР раскрыли подробности убийства полицейского на посту УБЭП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Под Волгоградом обширные земли природного парка изъяли у семьи коммерсантаСмотреть фотографии
15:40
Убийство на входе в УБЭП в Волгограде: на месте работает следственная группаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:47
Бывший замгубернатора Волгоградской области «прокололся» из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:42
Волгоградский губернатор припомнил русский «авось» желающим выехать за рубежСмотреть фотографии
14:00
Волгоградские чиновники дадут по 1 тысяче рублей участникам войны к 75-летию ПобедыСмотреть фотографии
13:45
«Сбербанк Лизинг» обеспечит Волгоградской области поставку спецтехники для строительства автодорог на 679,8 млн рублейСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде из канализации извлекли огромный жирбергСмотреть фотографии
13:06
«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»Смотреть фотографии
12:59
В Волгограде сотрудник УФСИН смошенничал на служебных овчаркахСмотреть фотографии
12:27
В волгоградских храмах молятся против коронавирусаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде суд разобрался в истории со стаканомСмотреть фотографии
11:32
ВТБ планирует предоставить пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулыСмотреть фотографии
11:28
В Волгоградской области за Конституцию смогут проголосовать арестанты и пациенты больницСмотреть фотографии
10:53
Инфраструктура «Ростелекома» готова к устойчивой работе при повышенной нагрузкеСмотреть фотографии
10:34
Парадом по пандемии: в Волгограде начали готовиться к 75-летию празднования ПобедыСмотреть фотографии
10:23
Роспотребнадзор в Волгоградской области временно закрылся от гражданСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде 100 тысяч школьников распустили на «каникулы строгого режима»Смотреть фотографии
09:54
В Волгограде поставщика из Казахстана наказали за игрушкиСмотреть фотографии
08:48
Под Волгоградом для сельского врача построят офис за 15 миллионовСмотреть фотографии
23:11
В Волгограде чиновники покрывали незаконный гаражСмотреть фотографии
22:45
Стали известны имена погибших в ДТП с автобусами Москва-Волгоград под ТамбовомСмотреть фотографии
20:18
В Волжском после торгов по строительству детсада ожидаются «шумные разборки»Смотреть фотографии
18:40
В Волгоградской области перевозчика-нарушителя лишили маршрутаСмотреть фотографии
17:46
Из России с любовью: военные полетели в Италию на борьбу с коронавирусомСмотреть фотографии
17:08
61 случай за 1 день: в России появились новые заболевшие коронавирусомСмотреть фотографии
15:48
«Все пострадавшие – из Волгоградской области»: врачи рассказали о состоянии пассажиров перевернувшегося автобусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 