Происшествия 23.03.2020 16:05
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23.03.2020 16:05
Пьяного водителя "шестерки" остановили со стрельбой сотрудники полиции в Кумылженском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел ночью на автодороге "Жирновск-Вешенская".
Инспекторы ДПС совместно с участковыми уполномоченными полиции потребовали остановиться водителя, управлявшего автомашиной "ВАЗ-2106", для проверки документов. Однако последний законные требования сотрудников проигнорировал и на большой скорости стал удаляться, создавая опасность жизни и здоровью других участников движения. Полицейские начали преследование автомобиля нарушителя. Участковый, действуя в соответствии с законом "О полиции", произвел из табельного оружия предупредительные выстрелы и выстрелы по колесам автомашины. В результате машина была остановлена.
За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 52-летний ранее неоднократно судимый местный житель, лишенный права управления транспортным средством. Он привлечен к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.
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