



Зарубежные поездки в условиях пандемии коронавируса стоит отложить на более благоприятный период. Об этом, как передает ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, сообщил сегодня губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

"Не стоит надеяться на русский "авось", — попросил Андрей Бочаров. — Он зачастую подводит. Перенесите свои зарубежные поездки на более поздний срок. Не подвергайте опасности себя, свои семьи и окружающих. Отнеситесь ответственно к своему здоровью, к здоровью своих родных и близких, к здоровью окружающих вас людей", - заявил глава региона.

По его словам, в Волгоградской области ситуация стабильная и контролируемая. Случаев заражения коронавирусной инфекцией на сегодняшнее утро не зарегистрировано. Оперативный штаб в круглосуточном режиме занимается решением задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отметим, волгоградцам, прибывшим из-за рубежа, а также совместно проживающим с ними людям, необходимо действовать в строгом соответствии с рекомендациями оперативного штаба – находиться в режиме самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия и информировать о состоянии своего здоровья соответствующие службы. "Горячая линия" для вернувшихся с эпидемиологически сложных территорий: 8 (8442) 36-24-34 или 122.