В Волжском после торгов по строительству детсада ожидаются «шумные разборки»

Общество 21.03.2020 20:29
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21.03.2020 20:29
Еще одна жалоба поступила в УФАС от участника аукциона по строительству детского сада на 120 мест в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», претензии к состоявшимся торгам выразило ООО «Каспий», которое отстранили от участия из-за проблем с документацией. Ранее обращение в антимонопольное управление поступило от другого претендента на исполнение контракта – компании «Эльмонт». Обе организации зарегистрированы в Волжском. Рассмотрение жалоб в УФАС назначено на 23 и 24 марта.
Итоги электронного аукциона по выбору подрядчика подвели 16 марта. Победителем признали ООО «Взлет А» из Краснодара, которое предложило наименьшую сумму контракта – 138,3 млн рублей при начальной цене почти в 150 млн. В фирме «Эльмонт» полагают, что заявка «Взлет А» не соответствует предъявленным заказчиком требованиям, в том числе, по денежному объему ранее исполненных контрактов на строительство.
Напомним, победившую в торгах компанию «Взлет А» возглавляет экс-депутат городской думы Ставрополя от партии «Единая Россия» Валерий Татаров.
Несколько лет назад бывший слуга народа оказался в центре громкого скандала с хищением денег дольщиков многоквартирного дома. Коммерсант вместе со своим бизнес-партнером привлекали личные и заемные средства граждан, не имея документов на земельный участок, проектно-сметной документации и разрешения на строительство.
По сообщениям СМИ Ставропольского края, более полутора лет Татаров находился в федеральном розыске. Его задержали в 2015 году и заключили под стражу. В 2017 году суд Ставрополя признал Татарова виновным в 20 эпизодах мошенничества и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. В апреле 2018 года Ставропольский краевой суд в апелляционной инстанции изменил приговор. Действия Татарова переквалифицировали, назначили штраф и освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершенного преступления.
Работы на месте будущего строительства детского сада в поселке Металлург Волжского по какой-то причине стартовали еще до определения подрядчика. На этапе проведения закупки на месте строительства уже работала спецтехника и были завезены инженерные трубы. В мэрии города информагентству заявили, что ведутся подготовительные земельные работы, не включенные в проектно-сметную документацию. Строители, которых застала съемочная группа ИА «Высота 102» на объекте, рассказали, что отношение к этой стройке может иметь фирма «Каспий», которая впоследствии, действительно, приняла участие в аукционе.
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