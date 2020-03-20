В Волгограде отморозки в масках устроили разбой в общежитии

Происшествия 20.03.2020 12:52
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20.03.2020 12:52
Ворвались среди ночи в комнату общежития, избили палкой и ограбили хозяина трое молодых волгоградцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД России по городу, злоумышленники в масках похитили телевизор, мобильный телефон и барсетку с деньгами. 41-летний пострадавший накануне обратился с заявлением в дежурную часть отдела полиции № 8 Красноармейского района.
Преступников задержали по горячим следам. Ими оказались двое студентов одного из техникумов и 25-летний неработающий знакомый потерпевшего. Подозреваемые сознались в содеянном. Похищенное имущество изъято. Всех троих заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ - «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
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