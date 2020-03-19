Общество

В Волжском уличенному в мошенничестве экс-депутату доверили строительство детсада

Общество 19.03.2020 16:10
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19.03.2020 16:10


Жалоба с требованием отмены итогов аукциона на строительство детского сада в Волжском поступила в региональном УФАС. Автором обращения выступил один из участников торгов – ООО «Эльмонт». Организация утверждает, что победитель торгов не соответствует предъявленным заказчиком требованиям. В антимонопольном ведомстве ИА «Высота 102» подтвердили факт получения документов. В ближайшие дни управление примет решение о принятии жалобы к производству или ее отклонении. 
Итоги электронного аукциона подвели 16 марта. Победителем признали ООО «Взлет А» из Краснодара, которое предложило наименьшую сумму контракта – 138,3 млн рублей. Начальная цена составляла почти 150 млн рублей. Учредителем общества, зарегистрированного в мае 2017 года, выступает Залина Кодзаева. О прежней деятельности предпринимателя в открытом доступе информация отсутствует. Но более чем достаточно сведений в СМИ о генеральном директоре «Взлет А» Валерии Татарове - бывшем депутате городской думы Ставрополя от партии «Единая Россия».
Несколько лет назад бывший слуга народа оказался в центре громкого скандала с хищением денег дольщиков многоквартирного дома. Коммерсант вместе со своим бизнес-партнером привлекали личные и заемные средства граждан, не имея документов на земельный участок, проектно-сметной-документации и разрешения на строительство.
По сообщениям СМИ Ставропольского края, более полутора лет Татаров находился в федеральном розыске. Его задержали в 2015 году и заключили под стражу. В 2017 году суд Ставрополя признал Татарова виновным в 20 эпизодах мошенничества и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. В апреле 2018 года Ставропольский краевой суд в апелляционной инстанции изменил приговор. Действия Татарова переквалифицировали, назначили штраф и освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершенного преступления. При этом изменения в приговоре не лишили потерпевших права на возмещение материального вреда.
Оказавшийся на свободе Валерий Татаров спустя полгода после завершения судебного процесса возглавил ООО «Взлет А», зарегистрированное в Краснодаре. За минувшее время фирма получила несколько госконтрактов на выполнение строительных работ в Ставропольском крае и Астраханской области. В феврале 2020 года фирма приняла участие в объявленном мэрией Волжского аукционе на строительство детского сада по улице Иртышской,16 на 120 мест. 
С возведением дошкольного учреждения в поселке Металлург связана еще одна любопытная история. Напомним, как ранее сообщало  ИА «Высота 102», работы на объекте по какой-то причине стартовали еще до определения подрядчика. На этапе проведения закупки на месте строительства уже работала спецтехника и были завезены инженерные трубы. При этом, согласно технической документации, подрядчик выполняет полный цикл работ – от подготовки котлована, подведения коммуникаций, до возведения самого здания и выполнения в нем чистовой отделки.
В пресс-службе администрации Волжского информагентству заявили, что на самом деле речь идет о подготовительных земельных работах, не включенных в проектно-сметную документацию. Конкретный перечень выполняемых работ чиновники журналистам не огласили. Строители, которых застала съемочная группа ИА «Высота 102» на месте, рассказали, что отношение к этому объекту может иметь фирма «Каспий». Организация с таким названием, действительно, участвовала в торгах. Но из четырех участников аукциона заявку «Каспия» комиссия в итоге отклонена ввиду отсутствия определенных документов.
Детский сад на улице Иртышской должен быть введен в эксплуатацию до 1 декабря 2020 года. Объект строится на средства из федерального, регионального и местного бюджетов.

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