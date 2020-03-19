Общество

"Наследившего" чиновника администрации Астраханской области исключили из членов Волгоградского облизбиркома

Общество 19.03.2020 11:58
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19.03.2020 11:58


Сергей Васильев перестал быть членом избирательной комиссии Волгоградской области. Соответствующее постановление, сообщает ИА «Высота 102», подписано в администрации региона. Напомним, Сергей Васильев являлся главой регионального управления Росприроднадзора. «Прославился» он тем, что затеял судебный спор с жительницей Светлого Яра Анастасией Сергеевой, которая вместе с другими активистами критиковала его работу, в частности обращала внимание на непринятие мер по исправлению экологической ситуации в районе и переезд Кировской свалки. Сергей Васильев увидел в такой активности неравнодушной общественницы признаки клеветы и подал на Анастасию Сергееву в суд. Однако в ходе судебного процесса отказался от своих претензий. Через некоторое время Васильев лишился должности руководителя областного управления федерального ведомства. А в декабре прошлого года стал руководителем администрации губернатора Астраханской области. Около четырех месяцев после этого Васильев  продолжал числиться членом избирательной комиссии Волгоградской области с правом решающего голоса. 

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