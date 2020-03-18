В Волгограде 88-летнему ветерану труда отказали в льготах

Общество 18.03.2020 14:01
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18.03.2020 14:01
Прокуратура и суд в Волгограде защитили 88-летнюю женщину, которой органы соцзащиты отказали в предоставлении мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг по категории "Ветеран труда". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, к ГКУ "Центр социальной защиты по Ворошиловскому району Волгограда" с иском в суд о возложении обязанности предоставить женщине меры социальной поддержки обратился районный прокурор.
В апреле 2019 года женщина, которая имеет временную прописку в Ворошиловском районе, обратилась в территориальный орган соцзащиты с заявлением о предоставлении ей ежемесячной выплаты на возмещение оплаты услуг ЖКХ. Однако ей отказали, ссылаясь на отсутствие постоянной регистрации в Волгоградской области. Прокуратура обжаловала данное решение в судебном порядке.
Судом установлено, что 88-летняя женщина в 2015 году вернулась на постоянное место жительства в Российскую Федерацию из Узбекистана. В соответствии со справкой ГУ УПФР в Ворошиловском районе она является получателем страховой пенсии по старости по месту временной регистрации и проживания. Разрешая спор, суд пришел к выводу, что отказ органа соцзащиты в предоставлении мер социальной поддержки в данном случае является незаконным и по своей сути формальным, поскольку с учетом фактических обстоятельств дела, истец вправе требовать предоставления мер социальной поддержки по месту пребывания, а также фактического проживания и регистрации на территории Волгоградской области. Наличие у истца временной регистрации по месту фактического жительства обусловлено переездом на постоянное место жительства в РФ, отсутствием своего жилья, а также длительностью получения гражданства. Ворошиловский районный суд требования прокурора удовлетворил, но соцзащита обжаловала решение в апелляционной инстанции. Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.
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