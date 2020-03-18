Общество

В Волгограде 88-летнему ветерану труда отказали в льготах

Общество 18.03.2020 14:01
0
18.03.2020 14:01


Прокуратура и суд в Волгограде защитили 88-летнюю женщину, которой органы соцзащиты отказали в предоставлении мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг по категории "Ветеран труда". Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, к ГКУ "Центр социальной защиты по Ворошиловскому району Волгограда" с иском в суд о возложении обязанности предоставить женщине меры социальной поддержки обратился районный прокурор. 
В апреле 2019 года женщина, которая имеет временную прописку в Ворошиловском районе, обратилась в территориальный орган соцзащиты  с заявлением о предоставлении ей ежемесячной выплаты на возмещение оплаты услуг ЖКХ. Однако ей отказали, ссылаясь на отсутствие постоянной регистрации в Волгоградской области. Прокуратура обжаловала данное решение в судебном порядке.
Судом установлено, что 88-летняя женщина в 2015 году вернулась на постоянное место жительства в Российскую Федерацию из Узбекистана. В соответствии со справкой ГУ УПФР в Ворошиловском районе она является получателем страховой пенсии по старости по месту временной регистрации и проживания. Разрешая спор, суд пришел к выводу, что отказ органа соцзащиты в предоставлении мер социальной поддержки в данном случае является незаконным и по своей сути формальным, поскольку с учетом фактических обстоятельств дела, истец вправе требовать предоставления мер социальной поддержки по месту пребывания, а также фактического проживания и регистрации на территории Волгоградской области. Наличие у истца временной регистрации по месту фактического жительства обусловлено переездом на постоянное место жительства в РФ, отсутствием своего жилья, а также длительностью получения гражданства. Ворошиловский районный суд требования прокурора удовлетворил, но соцзащита обжаловала решение в апелляционной инстанции. Волгоградский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
18.03.2020 17:56
Общество 18.03.2020 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2020 17:46
Общество 18.03.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2020 13:11
Общество 18.03.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2020 12:02
Общество 18.03.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2020 11:22
Общество 18.03.2020 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2020 10:52
Общество 18.03.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2020 09:25
Общество 18.03.2020 09:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.03.2020 22:27
Общество 17.03.2020 22:27
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2020 19:41
Общество 17.03.2020 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2020 13:21
Общество 17.03.2020 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2020 12:59
Общество 17.03.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2020 11:21
Общество 17.03.2020 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2020 11:16
Общество 17.03.2020 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2020 11:03
Общество 17.03.2020 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2020 11:01
Общество 17.03.2020 11:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:47
В Волгограде избрали меру пресечения директору мясокомбината за избиение полицейскихСмотреть фотографии
17:56
По искам прокуратуры Волгоградской области суд обязал газовиков заключить договоры с детьми-сиротамиСмотреть фотографии
17:46
В Волгограде федеральные ведомства и суды закрылись от больных и постороннихСмотреть фотографии
16:12
Посредник при передаче взятки начальнику жилинспекции Волгограда идет под судСмотреть фотографии
16:03
Россельхозбанк: большинство заявок на сельскую ипотеку подали семейные пары – исследованиеСмотреть фотографии
15:46
"Сахар уже подорожал": волгоградцы запасаются мукой и "макарошками"Смотреть фотографии
14:58
Проживавшему в двухэтажном особняке в Волгограде генералу дали 12 лет за взяткуСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде квартирант до смерти избил хозяина жильяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
В Волгограде 88-летнему ветерану труда отказали в льготахСмотреть фотографии
13:28
Под Волгоградом задержали рыболовецкий катер с браконьерским уловомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Жителя Волгоградской области посадили за кражу оросительной системыСмотреть фотографии
13:01
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограниченийСмотреть фотографии
12:22
Весенние посадки стартовали в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
12:02
Волгоградский губернатор: хуже коронавируса - паника и фейковые новостиСмотреть фотографии
11:59
Завершено расследование резонансного убийства сотрудницы волгоградского детсадаСмотреть фотографии
11:42
Коммунальщики продолжают отжигать в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В правительстве РФ получили прогноз волгоградских чиновников о массовых увольнениях из-за коронавирусаСмотреть фотографии
11:11
Участника Сталинградской битвы из Волгограда со 100-летием поздравил ПутинСмотреть фотографии
10:58
Nemoloko покорило Vegan DJСмотреть фотографии
10:52
Волгоградке отказали в пособии на ребенка из-за равнодушия экс-супругаСмотреть фотографии
10:35
В Волгоградской области строители автодороги нашли минометные снарядыСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде юная пассажирка такси пострадала в ДТПСмотреть фотографии
10:09
Житель Волгограда попался на взятке судебному приставуСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области самые большие долги по зарплате в ЮФОСмотреть фотографии
09:25
Бренд «Котельниково-земля героев» поддержат на региональном уровнеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:08
Фронтовику-сталинградцу Владимиру Турову - 100 летСмотреть фотографии
08:34
Начинающие певцы и блогеры Волгоградской области смогут учиться у звёзд онлайнСмотреть фотографии
19:41
Шоу продолжается: волгоградцы во время коронавируса не могут вернуть билеты на концертыСмотреть фотографии
17:47
Росстат «нарисовал» линию жизни волгоградцамСмотреть фотографии
16:38
Экс-декана волгоградского вуза приговорили к 4 годам колонииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 