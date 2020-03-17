Экс-декана волгоградского вуза приговорили к 4 годам колонии

Расследования 17.03.2020 16:38
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17.03.2020 16:38
Виновной в коммерческом подкупе признана 43-летний бывший декан юридического факультета Волгоградского института бизнеса. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, сегодня приговором Дзержинского районного суда ей назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей.
В судебном заседании установлено, что женщина в период 2015-2018 гг. получала незаконное денежное вознаграждение от студентов центра дистанционного обучения ВУЗа за положительные результаты сессий и предоставление экзаменационных билетов с ответами в период проведения государственных итоговых аттестаций.
При этом фактическая проверка уровня знаний и качества подготовки студентов по соответствующему государственному образовательному стандарту не проводилась. Всего бывшим деканом от пяти учащихся было получено 93 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях женщина не признала. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.
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