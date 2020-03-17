На встречу волгоградского губернатора с общественниками маски надели двое

Общество 17.03.2020 11:21
0
17.03.2020 11:21
Медицинские маски, которые в условиях напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией призывают носить медики, сегодня на встречу губернатора Волгоградской области с общественниками в музее "Россия -моя история" надели только двое - журналист "Высоты 102" и гардеробщица. Данный факт, к удивлению, произвел среди прибывающих на встречу настоящий фурор. И это не удивительно - маски, как известно, сегодня в остром дефиците.
Волгоградские врачи активно советуют делать их самим из марли и ваты. Зато в городе пока еще есть термометры и антисептики. На входе в музей всем проверяли температуру и давали по капли геля, чтобы обработать руки.
"Всех проверили?", - первым делом весело спросил у участников встречи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Общественники в ответ радостно закивали.
Как ожидается, члены Общественной палаты региона сегодня обсуждают с губернатором поправки в Конституцию РФ, помощь ветеранам в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что накануне, 16 марта, в Волгоградской области был объявлен режим повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Власти отмечают, что случаев заражения коронавирусом в регионе нет.
Реклама
Волгоградский Митрополит о коронавирусе: «Молитва очищает человека и все общество»17.03.2020 14:34
Общество 17.03.2020 14:34
Волгоградец снова мешает функционерам из «Ротора» купить люксовый автомобиль17.03.2020 13:21
Общество 17.03.2020 13:21
Волгоградцы встречают эпидемию коронавируса с открытыми лицами17.03.2020 12:59
Общество 17.03.2020 12:59
Губернатор Волгоградской области предложил освободить ветеранов войны от оплаты услуг ЖКХ и капремонта17.03.2020 11:16
Общество 17.03.2020 11:16
В Волжском нашли подрядчика для строительства детсада, где случился фальстарт17.03.2020 11:03
Общество 17.03.2020 11:03
Коммунальщики и спасатели отожгли в пойме реки Царица17.03.2020 11:01
Общество 17.03.2020 11:01
На границе Волгоградской области с Казахстаном начал действовать особый режим16.03.2020 18:36
Общество 16.03.2020 18:36
В Волгограде купают троллейбусы в целях борьбы с пандемией16.03.2020 17:47
Общество 16.03.2020 17:47
В Волгограде отменяют спортивные и культурные мероприятия16.03.2020 16:57
Общество 16.03.2020 16:57
Okko запустил чат-бот с бесплатными подписками для тех, кто остался дома из-за карантина16.03.2020 16:53
Общество 16.03.2020 16:53
Губернатор определился с председателем комитета ЖКХ Волгоградской области16.03.2020 15:08
Общество 16.03.2020 15:08
В Волгоградской области школьников отправляют на каникулы16.03.2020 14:56
Общество 16.03.2020 14:56
Волгоградским школьникам разрешили учиться удаленно16.03.2020 14:25
Общество 16.03.2020 14:25
Волгоградский вуз до конца апреля закрывается для студентов16.03.2020 14:10
Общество 16.03.2020 14:10
Волгоградское УФАС пригрозило мерами за отсутствие масок в аптеках16.03.2020 11:39
Общество 16.03.2020 11:39
Реклама