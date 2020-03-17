Общество

На встречу волгоградского губернатора с общественниками маски надели двое

Общество 17.03.2020 11:21
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17.03.2020 11:21


Медицинские маски, которые в условиях напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией призывают носить медики, сегодня на встречу губернатора Волгоградской области с общественниками  в музее "Россия -моя история" надели только двое  - журналист "Высоты 102" и гардеробщица. Данный факт, к удивлению, произвел среди прибывающих на встречу настоящий фурор. И это не удивительно - маски, как известно, сегодня в остром дефиците.

Волгоградские врачи активно советуют делать их самим из марли и ваты. Зато в городе пока еще есть термометры и антисептики. На входе в музей всем проверяли температуру и давали по капли геля, чтобы обработать руки.

"Всех проверили?", - первым делом весело спросил у участников встречи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Общественники в ответ радостно закивали.
Как ожидается, члены Общественной палаты региона сегодня обсуждают с губернатором поправки в Конституцию РФ, помощь ветеранам в преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, что накануне, 16 марта, в Волгоградской области был объявлен режим повышенной готовности в целях предотвращения, минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Власти отмечают, что случаев заражения коронавирусом в регионе нет.

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