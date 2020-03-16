Назначен новый председатель комитета ЖКХ Волгоградской области





Возглавлявший региональную инспекцию государственного жилищного надзора Алексей Сивокоз назначен временно исполняющим обязанности председателя комитета ЖКХ Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Полноценным руководителем комитета Алексей Сивокоз станет в ближайшее время - после того, как это кадровое решение губернатора будет поддержано облдумой и реготделением партии "Единая Россия". Исполнять обязанности руководителя ИГЖН временно будет Татьяна Гордеева.





Ранее в зоне ответственности комитета ЖКХ находилась также сфера топливно-энергетического комплекса. Структурой руководил Олег Николаев. После того, как заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков ушел в отставку, Олег Николаев был назначен на его место. Кроме того, произошли изменения в функционале комитетов. Комитет промышленности и торговли стал заведовать еще и топливной энергетикой региона. А за комитетом жилищно-коммунального хозяйства осталась только сфера ЖКХ. Именно этот орган исполнительной власти и возглавил сейчас Алексей Сивокоз.





