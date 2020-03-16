Назначен новый председатель комитета ЖКХ Волгоградской области

Общество 16.03.2020 15:08
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16.03.2020 15:08
Возглавлявший региональную инспекцию государственного жилищного надзора Алексей Сивокоз назначен временно исполняющим обязанности председателя комитета ЖКХ Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Полноценным руководителем комитета Алексей Сивокоз станет в ближайшее время - после того, как это кадровое решение губернатора будет поддержано облдумой и реготделением партии "Единая Россия". Исполнять обязанности руководителя ИГЖН временно будет Татьяна Гордеева.
Ранее в зоне ответственности комитета ЖКХ находилась также сфера топливно-энергетического комплекса. Структурой руководил Олег Николаев. После того, как заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета промышленности и торговли Роман Беков ушел в отставку, Олег Николаев был назначен на его место. Кроме того, произошли изменения в функционале комитетов. Комитет промышленности и торговли стал заведовать еще и топливной энергетикой региона. А за комитетом жилищно-коммунального хозяйства осталась только сфера ЖКХ. Именно этот орган исполнительной власти и возглавил сейчас Алексей Сивокоз.
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