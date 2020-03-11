Общество

«Сады Придонья» поддержали национальную премию «Женщина года»

Общество 11.03.2020 11:17 Новости компаний
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11.03.2020 11:17 Новости компаний


Компания «Сады Придонья» приняла участие в ежегодном конкурсе на звание «Женщина года», прошедшем в начале марта в Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Напомним, ежегодная премия в регионе проходит на протяжении трех лет в рамках реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. В этом году грандиозное событие состоялось при поддержке компании «Сады Придонья» – ведущего предприятия российского агропромышленного комплекса. 
По словам организаторов, цель конкурса - выявить и поощрить женщин, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности, повысить активность прекрасной половины в жизни своего села, района, города, их участие в принятии решений, касающихся важных вопросов жизни региона. 
Для участниц премии региональное отделение организации «Союз женщин России» подготовило настоящий праздник.
В холле Центрального концертного зала звучала красивая музыка, для всех присутствующих были подготовлены вкусные угощения. Компания «Сады Придонья» представила свою соковую продукцию и напитки на растительной основе Nemoloko. Понимая, какую важную миссию по воспитанию подрастающего поколения несут женщины, компания заботится о том, чтобы для своей семьи они выбирали лучшее. 
«Я, как современная женщина, слежу за правильным питанием: это не только залог здоровья, но и лучший способ сохранить красоту и молодость, - отметила гостья мероприятия Виктория Власова. - Семьей с удовольствием не только пьем Nemoloko, но и готовим на этом прекрасном продукте. Сегодня попробовала новинки, кофейное и ванильное очень понравилось».  
В этом году в финал вышли 38 конкурсанток, 10 из них стали победительницами в различных номинациях. Им были вручены подарки, дипломы и памятные статуэтки. Сады Придонья с радостью поддерживает эту благородную премию и желает всем участницам дальнейших выдающихся результатов. 

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